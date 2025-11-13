Landau – Maßnahmen zum Schutz vor der Vogelgrippe im Zoo Landau in der Pfalz

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Der Zoo Landau musste auf behördliche Anweisung hin aktuell einige Maßnahmen zum Schutz vor einer weiteren Ausbreitung der Vogelgrippe ergreifen. Zum Schutz der im Zoo gehaltenen Vögel sind die Südamerika- und die Afrika-Voliere für Zoogäste bis auf Weiteres geschlossen. Außerdem sind die Flamingos, Emus und Blaukehlaras nur eingeschränkt zu sehen. Es geht vor allem darum, den Eintrag von Vogelgrippeerregern durch den direkten Kontakt oder den Eintrag von Kot von Wildvögeln in den Zoobestand zu verhindern. Für die Zoogäste ist wichtig zu wissen, dass von den Zootieren keinerlei Ansteckungsgefahr ausgeht, es handelt sich um eine landesweite Vorsichtsmaßnahme, um die Tierbestände zu schützen und eine mögliche weitere Ausbreitung der Vogelgrippe zu verhindern. Zoogäste werden auf der Internetseite des Zoos, über Beschilderung im Eingangsbereich und über Social Media über die kleineren Einschränkungen informiert. Einen Rabatt auf den Eintrittspreis kann der Zoo aufgrund dessen allerdings nicht gewähren.

Quelle: Zoo Landau

Zuletzt aktualisiert am 13. November 2025, 15:04