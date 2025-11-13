Horrenberg – Schwerer Unfall – Zwei schwerverletzte Personen

Horrenberg / Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar (ots)

Am 12.11.2025, gegen 14:20 Uhr kam es zu einem folgenschweren Unfall in Horrenberg. Ein 88-jährige Autofahrer beabsichtigte mit seinem Peugeot vom Parkplatz eines Supermarktes nach links auf die Ortsstraße in Richtung Dielheim abzubiegen. Dabei übersah er die vorfahrtsberechtigte 63-jährige Fahrerin eines VW-Busses, die in der Folge frontal in die linke Seite Fahrzeugseite des Peugeots fuhr.

Dadurch wurden der 88-Jährige und seine ebenfalls 88-jährige Beifahrerin schwer verletzt. Die Beifahrerin wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus eingeliefert. Und auch der Fahrer musste in einem nahegelegenen Krankenhaus stationär behandelt werden.

Die vier Insassen des anderen Fahrzeugs, darunter drei Kinder im Alter von 4 und 5 Jahren wurden glücklicherweise nur leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Zur Unfallaufnahme wurden die Spezialisten des Verkehrsdienstes Heidelberg sowie ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Ortsstraße war für etwa 2 Stunden gesperrt.

