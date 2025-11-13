Hockenheim – Wir haben nachmittags geschlossen

Hockenheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadtverwaltung Hockenheim, die Stadtwerke, sowie städtischen Einrichtungen, beziehungsweise Außenstellen, bleiben am Dienstag, den 18. November 2025, aufgrund einer internen Veranstaltung nachmittags geschlossen. Die Stadtbibliothek und das Aquadrom bleibt den ganzen Tag geschlossen.

Am Mittwoch, den 19. November 2025 sind die Einrichtungen zu den üblichen Öffnungszeiten wieder für Sie da. Die Stadtverwaltung bittet um Beachtung.

In dringenden Fällen kann der Bereitschaftsdienst der Stadtwerke Hocken-heim für die Stromversorgung (Mobil 0171/2210300) und für die Gas- und Wasserversorgung (Mobil 0171/2210290) angerufen werden.

Quelle: Stadt Hockenheim

Zuletzt aktualisiert am 13. November 2025, 15:33