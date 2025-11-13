Hockenheim – Sperrung Schubertstraße



Hockenheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Aufgrund von Straßenbauarbeiten wird die Schubertstraße in Hockenheim zwischen der Dr.-Goerdeler-Allee und der Fichtestraße ab Freitag, den 14. November 2025, voll gesperrt. Die Sperrung dauert bis voraussichtlich Freitag, den 21. November 2025, an.

Die Louise-Otto-Peters-Schule und der Kindergarten St. Josef sind fußläufig wie gewohnt erreichbar. Eine Umleitung wird über die Dr.-Goerdeler-Allee sowie die Richard-Wagner-Straße und die Fichtestraße ausgeschildert. Der Anliegerverkehr ist bis zur Baustelle zugelassen. Die Stadtverwaltung bittet um Beachtung.

Quelle: Stadtverwaltung Hockenheim

Zuletzt aktualisiert am 13. November 2025, 22:06