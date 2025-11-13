Heidelberg – Nachtrag: Zwei E-Scooter-Fahrerinnen von PKW erfasst und schwer verletzt – Fahrzeuge wurden beschlagnahmt

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Wie bereits berichtet kam es am Mittwochmittag kam es auf der Straße In der Neckarhelle/L 534 zwischen den Heidelberger Stadtteilen Neuenheim und Ziegelhausen zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen zwei E-Scooter-Fahrerinnen und einem Auto. Entgegen der früheren Meldung handelte es sich dabei um zwei Jugendliche im Alter von 14 Jahren und 15 Jahren.

Ein 81-Jähriger war um kurz vor 11:30 Uhr mit einem silbernen Daimler-Benz auf der L 534 von Ziegelhausen kommend in Richtung Heidelberg unterwegs. Zeitgleich fuhr eine 14-Jährige gemeinsam mit einer 15-Jährigen auf einem E-Scooter auf dem Rad- und Fußweg auf der dem Neckar zugewandten Fahrbahnseite der L 534. An der Bedarfsampel für Fußgänger und Radfahrer auf der Höhe der Bushaltestelle Stift Neuburg überquerte der E-Scooter die Fahrbahn in Richtung Köpfel. Dabei kam es zur Kollision mit dem Daimler-Benz.

Durch den Unfall erlitt die 14-Jährige lebensgefährliche Verletzungen. Die 15-Jährige wurde schwer verletzt. Beide kamen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der 81-jährige Autofahrer blieb unverletzt. Der Verkehrsdienst Heidelberg nahm die Ermittlungen hinsichtlich des genauen Unfallhergangs auf. Die genaue Ampelschaltung ist derzeit noch unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die Polizei beschlagnahmte die Fahrzeuge und Unfallsachverständige wurden hinzugezogen.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst Heidelberg unter der Telefonnummer 0621/ 174-4111 zu melden.

Zuletzt aktualisiert am 13. November 2025, 10:32