  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

13.11.2025, 22:13 Uhr

Heidelberg – Gemeinsam Zukunft gestalten: Stadt Heidelberg erhält Auszeichnung „Gute Bürgerbeteiligung“ – Stadt überzeugt mit beispielhaftem Beteiligungsprozess zum STEK 2035


Rundum glückliche Gesichter bei der Preisverleihung durch Jörg Sommer, Direktor Berlin Institut für Partizipation (3. von rechts): Heidelbergs Bürgerbeteiligung um Christian Plöhn (rechts), Leiter des Amtes für Stadtentwicklung und Stadtplanung, wurde als eine von fünf Kommunen in Deutschland mit dem Preis „Gute Bürgerbeteiligung“ ausgezeichnet.
Foto: T. Sommer Kompetenzzentrum Bürgerbeteiligung
Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Große Anerkennung für gelebte Bürgerbeteiligung: Die Stadt Heidelberg ist vom Kompetenzzentrum Bürgerbeteiligung mit der Auszeichnung „Gute Bürgerbeteiligung“ geehrt worden. Bei der Preisverleihung Anfang November 2025 wurde Heidelberg als eine von fünf Kommunen in Deutschland für ihren vorbildlichen Beteiligungsprozess zum neuen Stadtentwicklungskonzept (STEK 2035) ausgezeichnet.

„Gute Stadtentwicklung entsteht im Miteinander. Das neue Stadtentwicklungskonzept ist das Ergebnis eines breit angelegten Dialogs, in dem die vielfältigen Perspektiven der Heidelberger Stadtgesellschaft zusammengeführt wurden. Heidelberg steht für eine offene Beteiligungskultur. Diese Auszeichnung ist eine Bestätigung für das Engagement vieler Bürgerinnen und Bürger, die sich mit Ideen und Zeit eingebracht haben – und für die Mitarbeitenden, die diesen Prozess mit großem Einsatz gestaltet haben“, erklärt Christian Plöhn, Leiter des Amtes für Stadtentwicklung und Stadtplanung.

„Heidelberg war die erste Stadt in Deutschland, die in einem intensiven Prozess vor über 13 Jahren Leitlinien für Bürgerbeteiligung entwickelt hat. Heute sehen wir, was in 13 Jahren Beteiligung mit ordentlichen Leitlinien alles möglich ist. Grundlage für die Auszeichnung sind die 10 Grundsätze für gute Beteiligung der Allianz vielfältige Demokratie. Das Projekt Stadtentwicklungskonzept hat die Jury in allen 10 Kategorien überzeugt“, sagt Jörg Sommer, Direktor Berlin Institut für Partizipation.

Auszeichnung für vorbildlichen Beteiligungsprozess

Zwischen 2022 und 2025 hat die Stadt Heidelberg gemeinsam mit ihren Bürgerinnen und Bürgern ein neues Stadtentwicklungskonzept (STEK 2035) erarbeitet – die Leitlinie für die künftige Entwicklung Heidelbergs. Der Prozess war von Beginn an breit, transparent und inklusiv angelegt: In mehr als 30 Beteiligungsformaten brachten mehrere Tausend Menschen über 10.000 Ideen und Anregungen ein. Das Beteiligungsangebot reichte von großen Aktionstagen mit Mitmachangeboten über Workshops mit zufällig ausgewählten Bürgerinnen und Bürgern bis hin zu aufsuchende Formate in den Stadtteilen. Ergänzend gab es digitale Beteiligungsmöglichkeiten sowie Informationsvideos in einfacher Sprache.

Qualitätsmaßstab: Die „10 Grundsätze Guter Beteiligung“

Das Kompetenzzentrum Bürgerbeteiligung zeichnete den Heidelberger Prozess aus, weil er in besonderer Weise die „10 Grundsätze Guter Beteiligung“ der Allianz Vielfältige Demokratie erfüllt. Diese Grundsätze definieren, was qualitativ hochwertige Beteiligung ausmacht – von klaren Zielen und Transparenz über Vielfalt der Mitwirkungsmöglichkeiten bis hin zu lernorientierter Prozessgestaltung. Bewerben konnten sich Kommunen und zivilgesellschaftliche Organisationen, die Beteiligung fachkundig und auf Augenhöhe gestalten. Heidelberg überzeugte die Jury vor allem durch die Vielfalt der Formate, den hohen Grad an Inklusion und die systematische Auswertung der Ergebnisse.

Hintergrund: Auszeichnung „Gute Bürgerbeteiligung“

Die Auszeichnung „Gute Bürgerbeteiligung“ wird seit 2023 jährlich vom Kompetenzzentrum Bürgerbeteiligung e. V. in Kooperation mit dem Berlin Institut für Partizipation vergeben. Sie würdigt kommunale und zivilgesellschaftliche Projekte, die beispielhaft zeigen, wie Bürgerbeteiligung in der Praxis gelingt und Demokratie im Alltag gelebt werden kann. Das Kompetenzzentrum Bürgerbeteiligung e. V. ist eine bundesweite Einrichtung zur Förderung und Professionalisierung von Beteiligung. Es unterstützt Kommunen, Verwaltungen und Organisationen dabei, Beteiligungsprozesse qualitätsgesichert, transparent und nachhaltig umzusetzen. Ziel ist es, Vertrauen und Gemeinsinn zu stärken und so demokratische Teilhabe und eine zukunftsfähige Beteiligungskultur zu fördern.

Mehr Informationen zum STEK 2035 finden sich im Internet unter www.heidelberg.de/STEK2035.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 13. November 2025, 22:13

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden | >> Werbung schalten
    >> Medienservices | >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Shop.de

    INSERAT

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

    >> ALLE TOPMELDUNGEN

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

  • INSERAT

    INSERAT
    Wasserspass in den Schwimmbädern
    des Rhein-Pfalz-Kreises

    Wasserspass im Rhein-Pfalz-Kreis

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

  • ALLE NEWS NACH DATUM

    November 2025
    M D M D F S S
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Nachrichten Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite | >> aktuellste Schlagzeilen | >>Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com