Frankenthal – Stadtwerke Frankenthal erhalten TSM-Urkunden – Bestätigung höchster Sicherheits- und Qualitätsstandards

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Stadtwerke Frankenthal haben erneut ihre hohen Standards unter Beweis gestellt: Bereits zum vierten Mal wurde das Unternehmen erfolgreich nach dem Technischen Sicherheitsmanagement (TSM) überprüft. Die feierliche Übergabe der Urkunden fand am 6. November 2025 statt. Das Überprüfungsverfahren bestätigt die Qualität und Betriebssicherheit in den Sparten Gas, Wasser und Strom.



Was bedeutet TSM?

Das TSM ist ein freiwilliges Managementsystem, entwickelt von den Fachverbänden DVGW und VDE. Es unterstützt technische Organisationen dabei, durch klare Strukturen und Prozesse die Betriebssicherheit zu erhöhen, die Effizienz zu steigern und eigenverantwortliches Handeln zu fördern. Fast 500 Fragen mussten beantwortet und dokumentiert werden – ein Beleg für die intensive Vorbereitung und das Engagement der Mitarbeiter. Diese bestandene Prüfung ist dabei kein einmaliges Zeugnis. Regelmäßig muss sie wiederholt werden. Die nächste Zwischenprüfung ist für Februar 2028 geplant, die Wiederholungsprüfung folgt 2031. “Die Sicherheit und Zuverlässigkeit der Energieversorgung für unsere Kunden steht bei den Stadtwerken Frankenthal immer im Vordergrund”, betonte Geschäftsführer Volkmar Langefeld bei der Urkundenübergabe. Überreicht wurden die Urkunden von Oliver Lellek, Mitglied im Präsidium des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfachs (DVGW), der die Bedeutung der Versorgungssicherheit hervorhob. “Das finale Audit einer solchen Prüfung ist das i-Tüpfelchen – der Weg dorthin ist das eigentliche Ziel“. Auch Andreas Gabriel, Bereichsleiter Technik, und sein Stellvertreter Frank Dietrich dankten dem Team für die hervorragende Zusammenarbeit und die professionelle Aufgabenteilung, die maßgeblich zum Erfolg beigetragen haben. Mit der erfolgreich absolvierten TSM-Prüfung unterstreichen die Stadtwerke Frankenthal ihre Rolle als verlässlicher und zukunftsorientierter Versorger.

Quelle: Stadtwerke Frankenthal GmbH

Zuletzt aktualisiert am 13. November 2025, 15:54