13.11.2025, 22:43 Uhr

Frankenthal – investiert in die Zukunft des Sports Sanierungen, neue Projekte und klare Strategie für eine aktive Stadt


Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Stadt Frankenthal treibt die umfassende Entwicklung ihrer Sportstätten unter Leitung von Oberbürgermeister und Sportdezernent Dr. Meyer konsequent voran.

Der Sportausschuss hat in seiner jüngsten Sitzung (11. November) auf Vorschlag der
Verwaltung gleich mehrere zentrale Beschlüsse gefasst: Neben dem Sanierungs-
und Modernisierungskonzept für die städtischen Sportplätze wurden auch die
Roadmap Sportprojekte und die Handlungsempfehlungen zur Sportstättenkonzeption
auf den Weg gebracht. Damit stellt die Sportstadt Frankenthal die Weichen für eine
nachhaltige, zukunftsfähige und generationengerechte Sportinfrastruktur.

Oberbürgermeister und Sportdezernent Dr. Nicolas Meyer betont: „Sport verbindet
Generationen, stärkt die Gemeinschaft und steigert die Lebensqualität – genau hier
setzen wir an. Trotz harten Konsolidierungskurses angesichts angespannter
Kommunalfinanzen investieren wir gezielt – und das nicht nur in Anlagen, sondern in
die Zukunft unserer Stadt und ihrer Menschen.“

Modernisierung mit Plan: Sanierungsreihenfolge für Sportplätze beschlossen
Das vom Labor für Landschafts- und Sportstättenbau Lehmacher/Schneider
(Osnabrück) erstellte Sportplatzgutachten bewertet Zustand, Nutzung und Sicherheit
aller Frankenthaler Sportanlagen und bildet die Grundlage für die künftigen
Sanierungen. Der Sportausschuss hat auf dieser Basis folgende Reihenfolge
beschlossen:
1. Kunststoffrasenspielfeld „Pfalzinstitut für Hören und Kommunikation“
2. Rasenspielfeld Flomersheim
3. Rasenspielfeld Ostparkstadion – Hauptplatz mit Laufbahn
4. Kunststoffrasenspielfeld Sportanlage TSV Eppstein
5. Kunststoffrasenspielfeld Ostparkstadion – Roter Platz
6. Rasenspielfeld Ostparkstadion – VT-Rasenplatz
7. Kunststoffrasenspielfeld Sportanlage Studernheim
8. Rasenspielfeld Ostparkstadion – Handballplatz
9. Kunststoffrasenspielfeld Ostparkstadion – Kickersplatz
10. Rasenspielfeld Sportanlage Eppstein
11. Kunststoffrasenspielfeld Sportanlage Mörsch

Ziel ist, jährlich eine Sanierungsmaßnahme umzusetzen. Aufgrund erheblicher
Sicherheitsrisiken wird die Erneuerung der 400-Meter-Laufbahn im Ostparkstadion
vorgezogen.

„Die Laufbahn ist ein Herzstück des Frankenthaler Sports – für Vereine, Schulen und
Freizeitsportler gleichermaßen. Ihre Sanierung hat daher höchste Priorität“, so Dr.
Meyer.

Finanzierung, Personal und Fördermittel
Für die Jahre 2026 und 2027 sind im Doppelhaushalt jährlich rund eine Million Euro
für die Sanierung und Modernisierung der Sportanlagen eingeplant. Vorbehaltlich der
Freigabe des Haushaltsplans durch die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion
(ADD), werdenzudem neue Personalstellen geschaffen, um Projektsteuerung,
Planung und Fördermittelmanagement dauerhaft zu sichern.

Frankenthal nutzt aktiv Förderprogramme von Bund und Land – darunter den
„Goldenen Plan Rheinland-Pfalz“, das Bundesprogramm zur Sanierung kommunaler
Sportstätten (SKS) sowie Mittel aus dem Sondervermögen Infrastruktur und
Klimaneutralität. Insgesamt wurden Fördermittel in Höhe von 2,9 Millionen Euro
beantragt.

„Geld allein saniert keine Sportplätze“, erklärt Dr. Meyer. „Darum hinterlegen wir
unsere Konzepte im Haushalt – finanziell und personell. Nur so schaffen wir
Fortschritt, der sichtbar bleibt.“

Roadmap Sportprojekte: Bewegung mit Konzept
Die neue Roadmap Sportprojekte bündelt bauliche Vorhaben und neue Impulse für
Bewegung und Teilhabe. Sie verknüpft Modernisierung mit innovativen Projekten, die
Sport und Begegnung im öffentlichen Raum fördern.
Zu den prioritären Maßnahmen zählen:
 Erwerb und Sanierung des PIH-Sportplatzes
 Errichtung einer Flutlichtanlage am VT-Rasenplatz
 Sanierung des Hockeyplatzes an der Benderstraße
 Flutlicht und Sitzbänke an der Calisthenics-Anlage
 Flutlichtanlage am Basketballplatz an der Benderstraße zur Stärkung des
Standortes und der Aufenthaltsqualität für unsere Kinder und Jugendlichen.
 Aufbau eines Netzes dezentraler Bewegungsräume (Sportboxen,
Parcoursflächen, Fitnesspfade)
 Umsetzung des Projekts „Sport im Park“ mit kostenfreien
Bewegungsangeboten im Freien

Diese Projekte werden schrittweise zwischen 2025 und 2027 realisiert.
Strategische Sportentwicklung: Raum für Wachstum und Vielfalt
Die Handlungsempfehlungen zur Sportstättenkonzeption geben eine klare Richtung
für die langfristige Entwicklung vor. Neben der effizienteren Nutzung bestehender
Hallen und Plätze plant die Stadt auch neue Bewegungsflächen, etwa einen
Kunstrasenplatz im entstehenden Wohngebiet „Am Speyerbach“.

Darüber hinaus stärkt Frankenthal das Ehrenamt und die Vereinsarbeit – durch eine
optimierte Belegungsplanung, das digitale Buchungssystem „Locaboo“, die
Fortführung der Vereinskonferenz sowie neue Beteiligungsformate.
„Sportentwicklung heißt für uns nicht nur Bauen, sondern auch Fördern und
Vernetzen“, so Dr. Meyer. „Wir schaffen Räume, in denen sich Bewegung, Ehrenamt
und Gemeinschaft entfalten können – transparent, nachvollziehbar und
generationengerecht.“

Teil des Sanierungs- und Modernisierungsjahrzehnts
Die verabschiedeten Konzepte sind Teil des städtischen Sanierungs- und
Modernisierungsjahrzehnts. Nach der Roadmap Wohnungsbau und dem Straßen-
und Brückenbauprogramm setzt Frankenthal auch im Bereich Sport auf klare
Prioritäten, planvolle Investitionen und haushalterische Verlässlichkeit.

„Frankenthal konsolidiert, aber Frankenthal investiert“, fasst Dr. Meyer zusammen.
„Wir holen auf, was zu lange liegen blieb – strukturiert, transparent und verlässlich.
Das ist unser Weg in ein Jahrzehnt der Erneuerung. Frankenthal bewegt sich –
Schritt für Schritt, Jahr für Jahr.“

Mehr zur Sportentwicklung unter www.frankenthal.de/sport

Quelle: Stadtverwaltung Frankenthal

Zuletzt aktualisiert am 13. November 2025, 22:43

﻿

