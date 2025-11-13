Eberbach – Unterer Teil der Güterbahnhofstraße wegen Glasfaserarbeiten voll gesperrt – Umleitung über Wilhelm-Blos-Straße und Neuen Weg

Eberbach / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Wegen dem Ausbau des Glasfasernetzes ist die Güterbahnhofstraße im Bereich zwischen der Einmündung Neuer Weg und der Wilhelm-Blos-Straße in der Zeit vom 25.11.2025 bis zum 02.12.2025 voll gesperrt. Die Umleitung des Verkehrs erfolgt über den Neuen Weg und die Wilhelm-Blos-Straße. Der Fußgängerverkehr und der Radverkehr in Richtung Wilhelm-Blos-Str. werden an der Baustelle bzw. auf dem gegenüberliegenden Geh-/Radweg entlanggeführt. Der Radverkehr aus Richtung Wilhelm-Blos-Straße wird über den Neuen Weg umgeleitet.

Zusätzlich wird die Wilhelm-Blos-Straße halbseitig mit Ampelregelung gesperrt. Mit Verzögerungen ist zu rechnen. Wir bitten um Verständnis.

Quelle: Stadt Eberbach

Zuletzt aktualisiert am 13. November 2025, 15:36