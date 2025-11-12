Worms – Person mit Messer löste großen Polizeieinsatz aus

Offstein / Worms (ots) Am frühen Mittwochmorgen kam es in Offstein zu einem größeren Polizeieinsatz. Anlass war die Meldung über eine, vermeintlich mit einem Messer bewaffnete Person in der Johannes-Peter-Schneider-Straße, die gegen 07:00 Uhr bei Notrufzentrale der Polizeipräsidiums Mainz einging.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte der Polizei- sowie Kriminalinspektion Worms konnten ein 22- sowie jähriger 52-jähriger Mann im Eingangsbereich eines Anwesens in der Johannes- Peter- Schneider-Straße angetroffen werden. Ein Messer konnte bei keiner der beiden, aus Offstein stammenden Personen festgestellt werden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand und erster Sachverhaltserhebung durch die Einsatzkräfte, gerieten die beiden Männer am frühen Morgen in Streit, in dessen Verlauf einer der beidem mit einem Küchenmesser gedroht haben soll. Zum tätlichen Einsatz kam dieses nach derzeitigem Kenntnisstand jedoch nicht.

Im weiteren Verlauf der Streitigkeiten verletzte der 22-Jährige seinen 52-jährigen Kontrahenten durch den Schlag mit einer Flasche am Hinterkopf. Der 52-Jährige wurde im Anschluss an den Polizeieinsatz medizinisch betreut.

Zuletzt aktualisiert am 12. November 2025, 20:53