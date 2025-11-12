Wiesloch – Nachtrag – Mann verstirbt nach schweren Verletzungen

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) Wie bereits berichtet wurde am Bahnhof eine schwer verletzte Person aufgefunden.

Am Mittwochmorgen wurde gegen 05:00 Uhr im Bereich des Bahnhofes Wiesloch/Walldorf eine verletzte Person aufgefunden. Trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen erlag der Mann vor Ort seinen Verletzungen.

Ein Gewaltverbrechen kann zum derzeitigen Stand nicht ausgeschlossen werden. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg führt die weiteren Ermittlungen.

Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall mitteilen können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621 174-4444 zu melden.

Zuletzt aktualisiert am 12. November 2025, 09:46