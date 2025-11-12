  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Weinheim – Unfall auf der Mannheimer Straße

Weinheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Am Dienstagnachmittag kam es an der Kreuzung Mannheimer Straße / Berliner Platz in Weinheim zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen.

[CS] Die Feuerwehr Weinheim Abteilung Stadt wurde zur Unterstützung der Polizei alarmiert. Sie sicherte die Unfallstelle ab und richtete gemeinsam mit der Polizei eine Vollsperrung der Mannheimer Straße in Fahrtrichtung stadtauswärts ein. Diese blieb für rund eine Stunde bestehen, um die Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten sicher durchführen zu können. Bei dem Verkehrsunfall wurde eine Person verletzt und nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des zweiten Fahrzeugs erlitt leichte Verletzungen, konnte jedoch nach einer Kontrolle vor Ort bleiben.

Aus einem der Fahrzeuge liefen Betriebsstoffe aus. Die Feuerwehr streute die betroffenen Bereiche mit Ölbindemittel ab, um die Flüssigkeiten aufzunehmen und eine Rutschgefahr zu verhindern. Zusätzlich wurde der Brandschutz sichergestellt. Um eine mögliche Brandgefahr auszuschließen, klemmten die Einsatzkräfte an beiden Fahrzeugen die Batterien ab. Dabei nutzten sie die jeweiligen Rettungskarten der Fahrzeuge, um sicherheitsrelevante Bauteile schnell zu erkennen.

Zur Schadenshöhe und zur Unfallursache können derzeit keine Angaben gemacht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach Abschluss der Maßnahmen und Reinigung der Fahrbahn wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Der Verkehr konnte anschließend wieder freigegeben werden.

Text: Claus Schmitt / Fotos: Feuerwehr Weinheim

Zuletzt aktualisiert am 12. November 2025, 09:12

