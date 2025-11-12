Schwetzingen – Kreißsaalführung in der GRN-Klinik Schwetzingen – Einblicke für werdende Eltern

Schwetzingen / Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Schwangerschaft und Geburt sind ganz besondere Ereignisse, die viele Veränderungen mit sich bringen. Deshalb haben wir großes Verständnis, wenn Sie Fragen und vielleicht auch Ängste haben. Wir bieten einmal im Monat Kreißsaalführungen für Schwangere und ihre Angehörigen an. Der nächste Termin ist Dienstag, 28. November um 18 Uhr. Neben allgemeinen Informationen über Schwangerschaft, Geburtsvorbereitung, Ablauf der Geburt und das Wochenbett sowie rund um das Stillen erhalten werdende Eltern hier Gelegenheit, mit unserem Geburtshilfe-Team ihre Fragen rund ums Thema Schwangerschaft und Geburt zu besprechen.

Außerdem haben Sie die Gelegenheit, sich bereits vor der Geburt einen Eindruck von den Räumlichkeiten und der Atmosphäre der Geburtshilfe-Abteilung der GRN-Klinik Schwetzingen machen.

Die Informationsabende finden einmal monatlich dienstags um 18:00 Uhr im 3. Obergeschoss der GRN-Klinik in der Halle vor dem Kreißsaal statt.

Das Angebot ist kostenlos, eine Anmeldung nicht notwendig.

Weitere Informationen zur Gynäkologie und Geburtshilfe der GRN-Klinik Schwetzingen unter: https://www.grn.de/schwetzingen/klinik/gynaekologie-und-geburtshilfe/geburtshilfe

Quelle: GRN Gesundheitszentren Rhein-Neckar

Zuletzt aktualisiert am 12. November 2025, 21:30