Rhein-Pfalz-Kreis – Mutterstadter Weihnachtsmarkt 2025

Am 29. und 30. November sowie am 6. und 7. Dezember findet auf dem Vorplatz der Neuen Pforte, am Herbert-Maurer-Platz am Rathaus sowie im Foyer des Rathauses der Mutterstadter Weihnachtsmarkt statt. Die Bevölkerung ist hierzu herzlich eingeladen.

An den Verkaufsbuden und an den Ständen im Rathaus-Foyer werden all die Dinge angeboten, die für einen Weihnachtsmarkt typisch sind wie Glühwein, Spielzeug und Weihnachtliches aus der Backstube, auch Kunstgegenstände und kulinarische Genüsse. Für die kleinen Leute gibt es auch wieder ein Kinderkarussell.

Zahlreiche Mutterstadter Vereine und Organisationen beteiligen sich wieder an der Gestaltung des Weihnachtsmarktes. Entweder mit einer Verkaufsbude auf der Freifläche vor dem Rathaus oder mit einem musikalischen Auftritt.

Auch die Mutterstadter Partnergemeinden sind beim Weihnachtsmarkt vertreten. Die Freunde aus dem polnischen Praszka und dem französischen Oignies bieten auch diesmal wieder Spezialitäten aus ihrer Heimat an.

Geöffnet ist der Weihnachtsmarkt samstags von 16 bis 21 Uhr und sonntags von 15 bis 21 Uhr.



Programm

Freitag, 28. November 2025

19.00 Uhr, Eröffnung der Weihnachts-Ausstellung „MODELLBAUAUSSTELLUNG: Schiffe, Züge, Monumente – Für die ganze Familie“, Historisches Rathaus.

Öffnungszeiten: 29./30.11. und 06./07.12.2025, Samstag von 15 – 20 Uhr, Sonntag 15-19 Uhr.

Eintritt frei

Samstag, 29. November 2025

18.30 Uhr, Eröffnung des Mutterstadter Weihnachtsmarktes durch Bürgermeister Thorsten Leva und der Blechbläsergruppe des Blasorchester Mutterstadt.

Sonntag, 30. November 2025 (1. Advent)

17.00 Uhr, Chor des MGV Frohsinn

18.00 Uhr, Klavier- und Keyboardschüler des 1. HHC Mutterstadt

Sonntag, 7. Dezember 2025

18.00 Uhr, Seniorengruppe Da Capo Akkordeon des 1. HHC Mutterstadt

Und an allen Tagen: Gemütliches Beisammensein mit Freunden.

Zuletzt aktualisiert am 12. November 2025, 16:11