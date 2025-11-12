Ludwigshafen – Vorhang auf für kleine Theaterfans: Jugend- und Kinderaufführungen im Prinzregentheater

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.

Liebe Eltern, Großeltern, Tanten, Onkel, pädagogische Fachkräfte und Lehrer, Theater für kleine Menschen zu machen heißt…

…die kleinen Dinge schätzen, ohne die großen Fragen zu fürchten.

Wir, das Ensemble vom JuKiLu, möchten Sie und Ihre lieben Kleinen auf eine Reise ins junge Theater mitnehmen!

Das Programm des JuKiLU (Jugend- und Kindertheater Ludwigshafen) richtet sich an Menschen ab 3 Jahren. Das erste Theatererlebnis kann unvergesslich bleiben und der Beginn einer lebenslangen Verbindung zum Theater sein.

Liebevoll und mit besonderer Achtsamkeit gestalten wir das Theatererlebnis für unsere kleinsten Besucher. Schon bevor das Licht langsam ausgeht und es still wird im Saal, sorgen wir vor, auf und hinter der Bühne alles für den einen magischen Moment, der für immer im Gedächtnis bleibt.



Wir schätzen es besonders, dass sich unser Publikum aus jungen Menschen zusammensetzt, die aus den unterschiedlichsten sozialen und kulturellen Kontexten kommen. Oft haben sie noch keine festen Vorstellungen davon, was sie im Theater erwartet. Das gibt uns die Chance, in der Begegnung mit unseren Zuschauern immer wieder aufs Neue zu entdecken, was Theater ist und wie es gemacht werden kann.

Auch in diesem Jahr werden wir wieder für die kleinen und natürlich auch für die großen Menschen Theater machen. Die Vorstellungen finden auf der Bühne im großen Haus statt, welches 140 Personen fasst. Nach gegenseitiger Terminvereinbarung, kommen wir gerne auch zu Ihnen, in die Schule, in den Kindergarten – zu fast jeder Zeit, an fast jeden Ort.

In unserem Theater geben wir auch geschlossene Vorstellungen für größere Gruppen, Schulen, Kindergärten, (ab 50 Kindern) zu einem Termin nach Absprache.

Anfragen hierzu an: info@prinzregenten-theater.de

Auf Wunsch führen wir für Schulen und Kindergärten Vor- und Nachbereitungen unserer Stücke durch, auch mit den Schauspielern. Diese können nach Absprache bei uns im Theater stattfinden, verbunden mit einer Führung und Demonstration von Bühne, Masken und Kostümen.



Wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit voller Magie, Wunder, leuchtenden Kinderaugen und von Herzen, lautes Lachen.

„Man darf nicht verlernen, die Welt mit den Augen eines Kindes zu sehen“

Henry Matisse

Eintrittspreise:

Kinder und Erwachsene je 10€



Ab 50 Kindern, pro Kind 5 €, Pädagogische Fachkräfte und Lehrer frei, sowie Kinder aus sozial schwachen Familien

Geschlossene Veranstaltungen auf Anfrage.

Reservierungen unter:

E-Mail: info@prinzregenten-theater.de

Tel.: 0621/525240

Wir freuen uns darauf, die Kinder und Sie bei uns begrüßen zu dürfen!

Ihr Prinzregenten-Theater-Team

JuKiLu

