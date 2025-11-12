Ludwigshafen – Raub in Billard-Café

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Wie die Polizei mitteilt betrat am Dienstagnachmittag (11.11.2025) gegen 17:15 Uhr betrat ein unbekannter Mann ein Billard-Café in der Ludwigstraße, Ecke Wredestraße. Er gab der Mitarbeiterin zunächst einen Kopfstoß und versprühte anschließend Reizstoffspray. Als die Frau aus dem Café rannte, informierte ein Passant die Polizei.

Der Täter flüchtete danach mit einer geringen Menge Bargeld. Er kann wie folgt beschrieben werden: etwa 1,80 bis 1,90 Meter groß, kurze schwarze Haare, Drei-Tage-Bart. Er trug einen grauen oder beigen Pullover, darüber eine schwarze ärmellose Weste und eine Jeans.

Die Frau wurde leicht verletzt.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

Zuletzt aktualisiert am 12. November 2025, 15:37