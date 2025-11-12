Ludwigshafen – 16-Jähriger mit Messerangriff verletzt – Auseinandersetzung in der Innenstadt

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Am späten Dienstagabend (11.11.2025) kam es gegen 23:15 Uhr in der Yorkstraße in der Ludwigshafener Innenstadt zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen.

Nach ersten Erkenntnissen traf eine Gruppe, bestehend aus einem 16-Jährigen, einem 17-Jährigen und einer 36-jährigen Frau, auf ein bislang unbekanntes Paar – eine Frau und einen Mann, beide etwa Mitte 20. Aus der Begegnung entwickelte sich ein Streit, der in eine handfeste Auseinandersetzung mündete. Dabei soll auch ein Messer zum Einsatz gekommen sein, wodurch der 16-Jährige eine Verletzung am Bein erlitt.

Beim Eintreffen der Polizeikräfte hatten die beiden unbekannten Tatverdächtigen den Tatort bereits verlassen. Der Verletzte wurde vor Ort medizinisch versorgt.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Hintergründen und dem genauen Ablauf des Geschehens aufgenommen. Hinweise zu den flüchtigen Personen nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621 963-24150 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de

Quelle: Polizei / MRN-News.de – METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Zuletzt aktualisiert am 12. November 2025, 11:52