Landkreis Germersheim – 68-Jähriger mit Krankenfahrstuhl tödlich verletzt

Rülzheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Am 11.11.2025 befuhr ein 41-jähriger Autofahrer gegen 18:30 Uhr die Landstraße 540 von Rheinzabern kommend in Fahrtrichtung Rülzheim. Hierbei kollidierte er mit einem vor ihm fahrenden 68-Jährigen, der mit einem Krankenfahrstuhl auf der Fahrbahn fuhr. Dieser erlitt durch den Aufprall tödliche Verletzungen. Ein Gutachter wurde mit der Ermittlung der Unfallursache beauftragt.
Quelle: Polizeidirektion Landau (ots)
Zuletzt aktualisiert am 12. November 2025, 11:26