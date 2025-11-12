  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

12.11.2025, 20:36 Uhr

Landau – Serie von Sachbeschädigungen an PKW in der Innenstadt von Annweiler

Annweiler / Landau / südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) In der Nacht zum Mittwoch wurden in der Innenstadt von Annweiler mehrere PKW mutwillig beschädigt. Ein junger Mann wurde dabei beobachtet, wie er um 0:30 Uhr in der Altenstraße einen PKW zuerst seitlich zerkratzt und dann eine Scheibe des Fahrzeugs einschlug, so dass dessen Alarmanlage startete. Die Serie der bislang sechs beschädigten PKW zieht sich von der Saarlandstraße über die Hauptstraße, Altenstraße, Hinter der Stadtmauer bis zum Südring. Der junge Mann war groß und schlank und lief alleine zu Fuß durch die Stadt. Er lief zügig ohne zu rennen. Die Polizei Annweiler bitte Hinweise unter Telefon 06346-964619 oder an pwannweiler@polizei.rlp.de

Zuletzt aktualisiert am 12. November 2025, 20:36

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden | >> Werbung schalten
    >> Medienservices | >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Shop.de

    INSERAT

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

      Heidelberg – Handschuhsheim: Fahrspur am Hans-Thoma-Platz nicht befahrbar

    • Heidelberg – Handschuhsheim: Fahrspur am Hans-Thoma-Platz nicht befahrbar
      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Hans-Thoma-Platz im Stadtteil Handschuhsheim entfällt seit Beginn der dritten Bauphase zur Neugestaltung der Dossenheimer Landstraße eine der beiden Fahrspuren in die Dossenheimer Landstraße. Das Abbiegen rechts in die Dossenheimer Landstraße Richtung Tiefburg ist dennoch über die gemeinsame Fahrspur möglich. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Bis zur geplanten Erneuerung der Ampelanlage Ende ... Mehr lesen»

      • Heidelberg – Rainbow City: Vielfalt als Standortvorteil für die Wissenschaftsstadt Heidelberg – Prof. Karen Nolte sprach im Ausschuss über Diversität und Standortattraktivität

    • Heidelberg – Rainbow City: Vielfalt als Standortvorteil für die Wissenschaftsstadt Heidelberg – Prof. Karen Nolte sprach im Ausschuss über Diversität und Standortattraktivität
      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Vielfalt beeinflusst maßgeblich, wo Studierende und Forschende leben, lehren und arbeiten möchten: Als Vertreterin des Lehr- und Forschungsnetzwerks Gender & Queer Studies der Universität Heidelberg hat Prof. Dr. Karen Nolte am 11. November 2025 im Ausschuss für Soziales und Chancengleichheit über das Thema Vielfalt und die Mitgliedschaft im Rainbow Cities ... Mehr lesen»

      • Heidelberg – Dilsberg-Residenz: María Elísabet Bragadóttir ist neue Literatur-Stipendiatin – Kooperation der Kulturstiftung Rhein-Neckar-Kreis e. V. und der UNESCO City of Literature Heidelberg

    • Heidelberg – Dilsberg-Residenz: María Elísabet Bragadóttir ist neue Literatur-Stipendiatin – Kooperation der Kulturstiftung Rhein-Neckar-Kreis e. V. und der UNESCO City of Literature Heidelberg
      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die isländische Schriftstellerin María Elísabet Bragadóttir aus der UNESCO City of Literature Reykjavík ist die neue Literatur-Stipendiatin der Kulturstiftung Rhein-Neckar-Kreis e. V. und der UNESCO City of Literature Heidelberg. Sie wird vom 13. April bis 13. Juli 2026 eine dreimonatige Residenz im Kommandantenhaus Dilsberg antreten. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote María Elísabet ... Mehr lesen»

      • Speyer – Sperrung des Parkplatzes an der Stadthalle am 19. November

    • Speyer – Sperrung des Parkplatzes an der Stadthalle am 19. November
      Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Aufgrund einer Veranstaltung der VR Bank Kur- und Rheinpfalz eG in der Stadthalle wird der gesamte Parkplatz an der Stadthalle für den Individualverkehr am Mittwoch, 19. November 2025, im Zeitraum zwischen 8 und 17 Uhr gesperrt. Von der Sperrung sind auch Jahres- und Monatsparkscheininhabende betroffen. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Quelle: Stadt ... Mehr lesen»

      • Schwetzingen – Kreißsaalführung in der GRN-Klinik Schwetzingen – Einblicke für werdende Eltern

    • Schwetzingen – Kreißsaalführung in der GRN-Klinik Schwetzingen – Einblicke für werdende Eltern
      Schwetzingen / Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Schwangerschaft und Geburt sind ganz besondere Ereignisse, die viele Veränderungen mit sich bringen. Deshalb haben wir großes Verständnis, wenn Sie Fragen und vielleicht auch Ängste haben. Wir bieten einmal im Monat Kreißsaalführungen für Schwangere und ihre Angehörigen an. Der nächste Termin ist Dienstag, 28. November um 18 Uhr. ... Mehr lesen»

      • Schwetzingen – Beratung zum Thema Stillen – Tipps und Austausch beim Stillcafé der GRN-Klinik Schwetzingen

    • Schwetzingen – Beratung zum Thema Stillen – Tipps und Austausch beim Stillcafé der GRN-Klinik Schwetzingen
      Schwetzingen / Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Für Schwangere und frischgebackene Eltern gibt es wieder die Möglichkeit, sich persönlich mit anderen über das Stillen auszutauschen oder beraten zu lassen. Zwei Mal im Monat findet das Stillcafé statt. Hebamme Diana Sachs steht den Teilnehmenden mit Rat und Tat zur Seite und berät bei Stillproblemen. Der nächste ... Mehr lesen»

      • Mannheim – 26-jähriger wegen Drogenhandels in U-Haft

    • Mannheim – 26-jähriger wegen Drogenhandels in U-Haft
      Mannheim (ots) Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim hat das Amtsgericht Mannheim einen Haftbefehl gegen einen algerischen Mann im Alter von 26 Jahren wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln sowie des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in sechs Fällen erlassen. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Im Zeitraum zwischen dem 22. August 2025 und dem ... Mehr lesen»

      • Worms – Person mit Messer löste großen Polizeieinsatz aus

    • Worms – Person mit Messer löste großen Polizeieinsatz aus
      Offstein / Worms (ots) Am frühen Mittwochmorgen kam es in Offstein zu einem größeren Polizeieinsatz. Anlass war die Meldung über eine, vermeintlich mit einem Messer bewaffnete Person in der Johannes-Peter-Schneider-Straße, die gegen 07:00 Uhr bei Notrufzentrale der Polizeipräsidiums Mainz einging. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Bei Eintreffen der Einsatzkräfte der Polizei- sowie Kriminalinspektion Worms konnten ein 22- ... Mehr lesen»

      • Heidelberg – „Kunst (in) der Demokratie – Warum Haltung Räume braucht“ : Einladung zum Talk mit Nicole Huber und Dr. Alban von Stockhausen, Direktor des Völkerkundemuseums am 22. November

    • Heidelberg – „Kunst (in) der Demokratie – Warum Haltung Räume braucht“ : Einladung zum Talk mit Nicole Huber und Dr. Alban von Stockhausen, Direktor des Völkerkundemuseums am 22. November
      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Welche Rolle spielen Kunst und kulturelle Bildung für die demokratische Resilienz unserer Gesellschaft? Wie können öffentliche Räume erhalten oder neu geschaffen werden, in denen Haltung, Vielfalt und Austausch möglich sind? Und weshalb sind kulturelle Teilhabe und Ausdrucksformen nicht nur Spiegel, sondern auch Stabilisatoren unserer demokratischen Grundordnung? Dr. Alban von Stockhausen ... Mehr lesen»

      • Rhein-Pfalz-Kreis – Mutterstadter Weihnachtsmarkt 2025

    • Rhein-Pfalz-Kreis – Mutterstadter Weihnachtsmarkt 2025
      INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Am 29. und 30. November  sowie am 6. und 7. Dezember findet auf dem Vorplatz der Neuen Pforte, am Herbert-Maurer-Platz am Rathaus sowie im Foyer des Rathauses der Mutterstadter Weihnachtsmarkt statt. Die Bevölkerung ist hierzu herzlich eingeladen. An den Verkaufsbuden und an den Ständen im Rathaus-Foyer werden all die Dinge angeboten, die ... Mehr lesen»

    >> ALLE TOPMELDUNGEN

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

  • INSERAT

    INSERAT
    Wasserspass in den Schwimmbädern
    des Rhein-Pfalz-Kreises

    Wasserspass im Rhein-Pfalz-Kreis

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

  • ALLE NEWS NACH DATUM

    November 2025
    M D M D F S S
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Nachrichten Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite | >> aktuellste Schlagzeilen | >>Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com