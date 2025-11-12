Heidelberg – Schwerer Unfall auf der L534 zwischen Neuenheim und Ziegelhausen

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) Gegen 11:30 Uhr kam es am Mittwoch auf der Straße In der Neckarhelle/L 534 zwischen den Heidelberger Stadtteilen Neuenheim und Ziegelhausen zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen zwei E-Scooter-Fahrerinnen und einem Auto.

Bei den jungen Frauen, die zusammen auf einem E-Scooter unterwegs gewesen waren, handelt es sich um zwei 15-Jährige.

Nach aktuellem Erkenntnisstand wollten zwei junge Frauen gemeinsam auf einem E-Scooter an der Haltestelle Stift Neuburg die Straße überqueren. Dabei wurden sie aus bislang unbekanntem Grund von einem Auto erfasst und dabei verletzt. Wie erheblich die Verletzungen sind, ist noch unklar. Beide kamen zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Der Bereich wurde aufgrund der Unfallmaßnahmen für den Verkehr gesperrt. Die Polizei leitete den Verkehr ab.

Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand der weiteren Unfallermittlungen durch den Verkehrsdienst Heidelberg.

Die Unfallstelle ist aktuell wieder frei.

Zuletzt aktualisiert am 12. November 2025, 15:33