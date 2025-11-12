Heidelberg – „Kunst (in) der Demokratie – Warum Haltung Räume braucht“ : Einladung zum Talk mit Nicole Huber und Dr. Alban von Stockhausen, Direktor des Völkerkundemuseums am 22. November

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Welche Rolle spielen Kunst und kulturelle Bildung für die demokratische Resilienz unserer Gesellschaft? Wie können öffentliche Räume erhalten oder neu geschaffen werden, in denen Haltung, Vielfalt und Austausch möglich sind? Und weshalb sind kulturelle Teilhabe und Ausdrucksformen nicht nur Spiegel, sondern auch Stabilisatoren unserer demokratischen Grundordnung? Dr. Alban von Stockhausen ,Direktor des Völkerkundemuseums Heidelberg, zu Gast bei Landtagskandidatin Nicole Huber.

Veranstaltung:

Kunst (in) der Demokratie – Warum Haltung Räume braucht

Datum: Sonntag, 23. November 2025

Uhrzeit: 12:00 bis 14:00 Uhr

Ort: Atelier Herbert A. Jung, Obere Neckarstraße 12, 69117 Heidelberg

Mit:

Dr. Alban von Stockhausen

Direktor des Völkerkundemuseums Heidelberg

Nicole Huber

CDU-Landtagskandidatin für Heidelberg

Quelle: Nicole Huber, CDU-Landtagskandidatin für Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 12. November 2025, 21:59