Heidelberg – Handschuhsheim: Fahrspur am Hans-Thoma-Platz nicht befahrbar

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Hans-Thoma-Platz im Stadtteil Handschuhsheim entfällt seit Beginn der dritten Bauphase zur Neugestaltung der Dossenheimer Landstraße eine der beiden Fahrspuren in die Dossenheimer Landstraße. Das Abbiegen rechts in die Dossenheimer Landstraße Richtung Tiefburg ist dennoch über die gemeinsame Fahrspur möglich.

Bis zur geplanten Erneuerung der Ampelanlage Ende Januar 2026 wurde eine mobile Ampel installiert, um den Fußgängerinnen und Fußgängern eine sichere Querungsmöglichkeit zu gewährleisten. Eine Freigabe der zweiten Fahrspur ist aufgrund der mobilen Ampelanlage nicht möglich. Die Stadt Heidelberg bittet um Verständnis.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 12. November 2025, 21:44