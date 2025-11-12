Edenkoben – Vorfahrt beim Einfahren in den Kreisel missachtet

Edenkoben / südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) – Ein 53 Jahre alter Fahrer eines Kleintransporters missachtete gestern Morgen (11.11.2025, 06.40 Uhr) beim Einfahren in den Kreisel am Ortseingang von Edenkoben die Vorfahrt eines 60 Jahre alten PKW-Fahrers, der in die Seewiesen fahren wollte.

Hierbei kam es zur Kollision, wobei an beiden Fahrzeugen Sachschaden entstand. Die Polizei weist daraufhin: Fahrzeuge im Kreisverkehr haben immer Vorfahrt. Wer in den Kreisverkehr einfahren möchte, muss den Fahrzeugen im Kreisel Vorfahrt gewähren. Beim Einfahren in den Kreisel muss nicht geblinkt werden. Beim Verlassen des Kreisels ist es jedoch Pflicht, den Fahrtrichtungsanzeiger zu betätigen.

Zuletzt aktualisiert am 12. November 2025, 20:50