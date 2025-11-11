Worms – Wohnhausbrand

Worms / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Wie die Polizei mitteilt kam es am gestrigen Nachmittag zu einem Brand.

Gegen 16 Uhr kommt es zunächst zu einem Brand einer Garage eines Einfamilienhauses In den Weingärten in Worms.

Noch vor Eintreffen der Feuerwehr greift das Feuer auf den Dachstuhl des angrenzenden Wohnhauses über. Dieses kann durch die Feuerwehr gegen 19 Uhr vollständig gelöscht werden. Das Haus wird durch den Brand unbewohnbar, der Schaden wird aktuell auf etwa 250.000 Euro geschätzt. Personen wurden nicht verletzt.

Eine Brandursache ist zum aktuellen Zeitpunkt noch unklar und Gegenstand von Ermittlungen.

Zuletzt aktualisiert am 11. November 2025, 08:47