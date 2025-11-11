Wiesloch – MdL Knopf: vhs Südliche Bergstraße kann sich über 13.000€ freuen – Grün-Schwarz unterstützt Sprachförderung mit insgesamt 1,6 Millionen Euro

Wiesloch / Rhein-Neckar-Kreis / Metroplregion Rhein-Neckar(red/ak) – Bessere Chancen und mehr Teilhabe für Menschen mit Migrationsgeschichte durch bessere Sprachkompetenzen: Die grüngeführte Landesregierung unterstützt mit 1,6 Millionen Euro Modellprojekte zur Sprachförderung von Menschen mit Migrationshintergrund. Insgesamt werden dieses Jahr 50 Projekte im ganzen Land unterstützt, die ihren Fokus auf ältere Menschen, auf interkulturelle Teams im Pflege- und Gesundheitswesen oder auf Auszubildende in der Pflege richten. Mit dabei ist auch das Projekt „Sprachschulung für Schichtarbeitende“ der vhs Südliche Bergstraße in Wiesloch, was 13.000 Euro erhält. Das gab das Sozialministerium am Montag (10. November) bekannt. „Das ist eine tolle Nachricht für das Projekt in Wiesloch. Die Volkshochschulen sind Orte der Begegnung und können mit einfachen Mitteln viel Gutes bewirken“, freut sich der Wahlkreisabgeordnete Norbert Knopf. „Sprache verbindet – und hier wird unsere Sprache auf moderne Weise an Schichtarbeitende vermittelt, die über klassische Deutschkurse weniger gut erreichbar sind. Das Projekt zeigt ideenreich, wie Integration auf neuen Wegen gelingt und wie wichtig Sprachkenntnisse als Grundlage für gesellschaftliche Teilhabe und berufliche Chancen sind.“ Förderung innovativer Sprachprojekte in Pflege und Gesundheitswesen Gefördert werden insbesondere Projekte, die sich mit leicht zugänglichen, innovativen Angeboten – darunter digital und KI-gestützt – an die Menschen wenden. Besondere Aufmerksamkeit erhalten Projekte für ältere Menschen mit Migrationshintergrund. Auch Programme, die die Kommunikation in interkulturellen Teams im Pflege- und Gesundheitswesen fokussieren, werden unterstützt – so auchSprachcoachings für Auszubildende mit Migrationsgeschichte in diesem Arbeitsbereich. Erstmalig können zudem Teilnehmende des Freiwilligen Sozialen Jahres davon profitieren.

uelle: Norbert Knopf MdL, Fraktion GRÜNE im Landtag von Baden-Württemberg

