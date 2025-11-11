Weinheim – Musikalischer Besuch für den Grüffelo – Mit Torsten Fetzner und der Gitarre entlang des Grüffelo-Pfades noch einmal am Samstag, 15. November



Weinheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Jetzt ist er wieder da – und pumperlgesund, der Weinheimer Grüffelo an der Spitze seines Weges unterhalb der Burgruine Windeck. Jetzt kann er wieder musikalischen Besuch empfangen, im Mai war das Waldmonster aus Weinheimer Eichenholz in der Grüffelo-Klink, wurde von Holzkünstler Gert Hildebrandt sogar neu erschaffen. Kein Geringerer als der frühere Weinheimer Bürgermeister, Musiker und Wandersmann Dr. Torsten Fetzner hat sich eine neue kleine Wanderung mit Kindern ausgedacht – auf dem Burgweg hinauf zur Windeck, immer entlang des Grüffelo-Pfades und seiner tierischen Akteure, wie der Schlange, der Maus, dem Fuchs und anderen Gesellen, die aus demselben Holz geschnitzt sind. Mit Liedern und Geschichten zur Natur und den Bewohnern des Waldes wird der frühere Bürgermeister Torsten Fetzner die Führung mit seiner Gitarre begleiten. Das nächste Mal Mal am Samstag, 15. November, 10 Uhr.

Treffpunkt ist am Windeckplatz in der Fußgängerzone, die Führung dauert etwa 90 Minuten. Eine Teilnahme kostet 4 Euro pro Kind. Mit Liedern und Geschichten zum Grüffelo, seinen tierischen Freunden und seinen Geschichten wird Torsten Fetzner eine kleine Wanderung zum einem musikalischen Erlebnisspaziergang anbieten. Vor über 25 Jahren kam das komisch-gruselige Waldmonster aus England nach Deutschland – im Weinheimer Beltz-Verlag erschien das erste Grüffelo-Buch auf Deutsch. Wie man weiß, ist Weinheim die deutsche Heimat des Grüffelo. Wegen des renommierten Kinderbuchverlages, aber auch wegen des Grüffelo-Pfades, der in Weinheim seit vier Jahren vom Fuß des Schlossberges hinaufführt in Richtung Burgruine Windeck. Es ist der einzige Grüffelo-Pfad in Deutschland, der kostenlos und jederzeit frei zugänglich ist. Die Grüffelo-Figur aus einer Weinheimer Eiche wurde erst vor wenigen Wochen ersetzt, jetzt steht da Grüffelo II.

Anmeldung über die Tourist-Information am Marktplatz, Telefon 06201 82 610 oder tourismus@weinheim.de. Gruppenführungen für maximal 20 Kinder sind nach Vereinbarung auch an anderen Terminen möglich.

Quelle: Stadt Weinheim

Zuletzt aktualisiert am 11. November 2025, 18:54