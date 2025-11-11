Weinheim – Mehr wissen über die „Demenz“ – Lesung und Gesprächsrunde mit Lesemfehlungen am 14. November in der Weinheimer Stadtbibliothek

Weinheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Donnerstag, 13. November, 18 Uhr findet in der Weinheimer Stadtbibliothek eine Lesung und Gesprächsrunde zum Thema Demenz statt. Der Verein Leben mit Demenz Weinheim e.V. und die Stadtbibliothek haben Annette Röser eingeladen.

Die Verlegerin und Initiatorin des SingLiesel Verlags, die selbst viele Jahre ihre von Demenz betroffenen Eltern begleitet hat, kennt die Suche nach dem geeigneten Umgang mit der Diagnose „Demenz“ nur zu gut. Aus der Perspektive der Angehörigen erzählt sie, wie die Familie versucht hat, die Situation zu bewältigen, welche Tipps ihr geholfen haben und welche Beschäftigungen man Betroffenen anbieten kann. In einer offenen Gesprächsrunde können abschließend gerne Fragen und Zuhörerbeiträge ausgetauscht werden!

Die Buchhandlung Schäffner bietet einen Büchertisch zum Kauf von Medien an, seitens der Bibliothek gibt es einen Büchertisch mit weitergehenden Informationen zum Entleihen. Der Eintritt frei, eine Voranmeldung ist nicht nötig

Quelle: Stadt Weinheim

