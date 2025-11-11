Weinheim – Aus dem Farbenkasten der Natur – Am 16. November kann man unter fachkundiger Führung den Weinheimer Exotenwald besuchen – Kurzfristig Plätze frei

Weinheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Es ist, als hätte die Natur den Farbenkasten weit geöffnet. Gelb, rot, braun, violett, grün in allen Variationen – der Weinheimer Exotenwald zeigt sich im Herbst in voller Pracht. Die Bäume aus aller Herren Länder entwickeln, wenn sich die Blätter färben, besondere Farben und sogar besondere Gerüche – einen Duft nach fernen Ländern. Die nächste Führung durch den Exotenwald bietet die Stadt Weinheim am Sonntag, 16. November, 15 Uhr. Diesmal durch die exotische Pracht des Herbstes. Da geht es wieder mit dem Geschichts- und Naturexperten Dietmar Spicker durch die dendrologische Erlebniswelt. Treffpunkt ist im Schlosshof. Dietmar Spicker bietet regelmäßig die Begehungen durch den wildromantischen Forst an, in dem rund 140 verschiedene Baumsorten aus aller Herren Länder stehen. Unter anderem wachsen im Exotenwald, der sich gleich an den Weinheimer Schlosspark anschließt, Mammutbäume, die eigentlich in Nordamerika beheimatet sind. Die ältesten Bäume sind fast 150 Jahre alt. Auf rund 35 Hektar können weitere seltene Baumarten wie Chilenische Andentannen, japanische und nordamerikanische Magnolienbäume sowie kalifornische Flusszedern bewundert werden. Außerdem zeigt eine Waldhütte des Forstamtes exotische Holzarten in ihrer ganzen Vielfalt. Im vergangenen Jahr hat der Exotenwald ein Jubiläum gefeiert. Das Arboretum wurde 1872 durch Christian Freiherr von Berckheim, dem damaligen Schlosshern, gegründet – also vor über 150 Jahren. Der Exotenwald hat in jeder Jahreszeit seine Reize. Treffpunkt für die monatlichen Führungen ist am Brunnen im kleinen Schlosshof jeweils um 15 Uhr, die Dauer der Führung beträgt zwei Stunden, Kosten: 8 Euro pro Person. Nur mit Voranmeldung bei der Tourist-Information am Marktplatz, unter Telefon 06201 / 82-610 oder tourismus@weinheim.de.

Führungen können auch jederzeit für Gruppen gebucht werden unter tourismus@weinheim.de und 06201 / 82-610 (60 Euro bis zehn Personen). Der Exotenwald ist auf begehbaren und gekennzeichneten Rundwegen jederzeit frei zugänglich. Für Kinder und alle anderen neugierigen Menschen gibt es auch einen „Action Bound“, das sind digitale Schnitzeljagden, mit denen man sich durch den Wald führen lassen kann.

Quelle: Stadt Weinheim

Zuletzt aktualisiert am 11. November 2025, 18:47