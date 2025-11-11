Weinheim – Adventskranzverkauf der AWO Rhein Neckar

Weinheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Nach dem Erfolg der letzten Jahre veranstaltet die AWO Rhein Neckar auch dieses Jahr wieder einen Adventskranzverkauf am Freitag vor dem ersten Advent mit frisch gebundenen und liebevollen dekorierten Adventskränzen und Gestecken.

Der Verkauf findet am Freitag, 28. November 2025 von 11:00 Uhr bis 17:00 Uhr in der Fußgängerzone vor dem ehemaligen Hotel Grüner Baum (Hauptstraße 114) statt.

Der Erlös der Verkäufe kommt direkt den sozialen Projekten der AWO-Rhein-Neckar zugute.

Vorbestellungen können bis zum 26.11.2025 unter joana.latsch@awo-rhein-neckar.de

oder unter 06201 4853-0 angenommen werden.

Quelle: AWO Rhein-Neckar

Zuletzt aktualisiert am 11. November 2025, 00:01