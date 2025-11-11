Speyer – WM-Bronze für Franz Haettich



Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar – Franz Haettich beim Veteranen-Debüt auf dem Treppchen

Franz Haettich vom JSV Speyer hat bei der Judo-Weltmeisterschaft der

Veteranen in Paris die Bronze-Medaille gewonnen. Bei seiner Premiere in

einem Altersklassen-Turnier gewann Haettich sechs von sieben Kämpfen, um

im 50-köpfigen Starterfeld bis 90 Kilogramm der Ü30-Männer aufs

Treppchen zu gelangen.

Die ersten drei Kämpfe konnte der Speyerer gewinnen, bevor es im

Viertelfinale eine ärgerliche Niederlage gab. Der Gegner hatte bereits

zwei Shidos erhalten und war damit in Gefahr bei einer weiteren Strafe

disqualifiziert zu werden. Doch dann ließ sich der Speyerer bei einer

unklugen Technik auskontern – ärgerlich für Haettich und für Jana

Förtsch aus dem JSV-Frauenteam, die als Coach im Einsatz war. „‘Jetzt

musst du eben den langen Weg gehen’, hat sie mir gesagt“, berichtet

Franz Haettich. Und tatsächlich: Mit zwei weiteren Ippon-Siegen in der

Trostrunde erkämpfte er sich eine Chance auf die Bronze-Medaille, und

mit einem weiteren vorzeitigen Sieg gehörte ihm das Edelmetall.



Eine absolute gelungene Premiere für den Speyerer Bundesliga-Kämpfer bei

seinem ersten Veteranen-Turnier. „Es ist schon ein bisschen amüsant, mit

30 schon zu den ‚alten Herren‘ zu gehören. Aber es war ein super Turnier

– sehr gut organisiert trotz insgesamt 2500 Teilnehmenden in den

verschiedenen Alters- und Gewichtsklassen – und sportlich auf einem sehr

hohen Niveau, vergleichbar mit einem European Open bei den Aktiven. Der

Gewinner in meiner Gewichtsklasse war mehrfacher Medaillengewinner der

IJF World Tour“, erzählt Haettich.

Die erstmalige Teilnahme am Veteranentournier bot sich für Haettich an,

da seine Eltern gebürtig aus Paris stammen und dort eine Wohnung haben –

quasi ein Heimspiel also. Der positive Eindruck vom Turnier und der

persönliche Erfolg sprechen aber dafür, dass es nicht das letzte

Veteranen-Turnier des Speyers sein wird. „Die Turniere finden weltweit

statt, da ist immer die Frage, wie viel man bereit ist, zu zahlen um

dabei zu sein. Aber die nächste Europameisterschaft ist in Bordeaux – da

bin ich auf jeden Fall dabei“, kündigt Haettich an. Er will also auch in

Zukunft wieder unter den „alten Herren“ mitmischen, auch wenn die

Einordnung in diese Kategorie noch etwas gewöhnungsbedürftig ist.

Quelle: JSV Speyer

Zuletzt aktualisiert am 11. November 2025, 21:56