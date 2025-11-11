Speyer – WM-Bronze für Franz Haettich

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar – Franz Haettich beim Veteranen-Debüt auf dem Treppchen
Franz Haettich vom JSV Speyer hat bei der Judo-Weltmeisterschaft der
Veteranen in Paris die Bronze-Medaille gewonnen. Bei seiner Premiere in
einem Altersklassen-Turnier gewann Haettich sechs von sieben Kämpfen, um
im 50-köpfigen Starterfeld bis 90 Kilogramm der Ü30-Männer aufs
Treppchen zu gelangen.
Die ersten drei Kämpfe konnte der Speyerer gewinnen, bevor es im
Viertelfinale eine ärgerliche Niederlage gab. Der Gegner hatte bereits
zwei Shidos erhalten und war damit in Gefahr bei einer weiteren Strafe
disqualifiziert zu werden. Doch dann ließ sich der Speyerer bei einer
unklugen Technik auskontern – ärgerlich für Haettich und für Jana
Förtsch aus dem JSV-Frauenteam, die als Coach im Einsatz war. „‘Jetzt
musst du eben den langen Weg gehen’, hat sie mir gesagt“, berichtet
Franz Haettich. Und tatsächlich: Mit zwei weiteren Ippon-Siegen in der
Trostrunde erkämpfte er sich eine Chance auf die Bronze-Medaille, und
mit einem weiteren vorzeitigen Sieg gehörte ihm das Edelmetall.
Eine absolute gelungene Premiere für den Speyerer Bundesliga-Kämpfer bei
seinem ersten Veteranen-Turnier. „Es ist schon ein bisschen amüsant, mit
30 schon zu den ‚alten Herren‘ zu gehören. Aber es war ein super Turnier
– sehr gut organisiert trotz insgesamt 2500 Teilnehmenden in den
verschiedenen Alters- und Gewichtsklassen – und sportlich auf einem sehr
hohen Niveau, vergleichbar mit einem European Open bei den Aktiven. Der
Gewinner in meiner Gewichtsklasse war mehrfacher Medaillengewinner der
IJF World Tour“, erzählt Haettich.
Die erstmalige Teilnahme am Veteranentournier bot sich für Haettich an,
da seine Eltern gebürtig aus Paris stammen und dort eine Wohnung haben –
quasi ein Heimspiel also. Der positive Eindruck vom Turnier und der
persönliche Erfolg sprechen aber dafür, dass es nicht das letzte
Veteranen-Turnier des Speyers sein wird. „Die Turniere finden weltweit
statt, da ist immer die Frage, wie viel man bereit ist, zu zahlen um
dabei zu sein. Aber die nächste Europameisterschaft ist in Bordeaux – da
bin ich auf jeden Fall dabei“, kündigt Haettich an. Er will also auch in
Zukunft wieder unter den „alten Herren“ mitmischen, auch wenn die
Einordnung in diese Kategorie noch etwas gewöhnungsbedürftig ist.
Quelle: JSV Speyer
Zuletzt aktualisiert am 11. November 2025, 21:56