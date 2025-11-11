  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

11.11.2025, 21:56 Uhr

Speyer – WM-Bronze für Franz Haettich


Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar – Franz Haettich beim Veteranen-Debüt auf dem Treppchen
Franz Haettich vom JSV Speyer hat bei der Judo-Weltmeisterschaft der
Veteranen in Paris die Bronze-Medaille gewonnen. Bei seiner Premiere in
einem Altersklassen-Turnier gewann Haettich sechs von sieben Kämpfen, um
im 50-köpfigen Starterfeld bis 90 Kilogramm der Ü30-Männer aufs
Treppchen zu gelangen.

Die ersten drei Kämpfe konnte der Speyerer gewinnen, bevor es im
Viertelfinale eine ärgerliche Niederlage gab. Der Gegner hatte bereits
zwei Shidos erhalten und war damit in Gefahr bei einer weiteren Strafe
disqualifiziert zu werden. Doch dann ließ sich der Speyerer bei einer
unklugen Technik auskontern – ärgerlich für Haettich und für Jana
Förtsch aus dem JSV-Frauenteam, die als Coach im Einsatz war. „‘Jetzt
musst du eben den langen Weg gehen’, hat sie mir gesagt“, berichtet
Franz Haettich. Und tatsächlich: Mit zwei weiteren Ippon-Siegen in der
Trostrunde erkämpfte er sich eine Chance auf die Bronze-Medaille, und
mit einem weiteren vorzeitigen Sieg gehörte ihm das Edelmetall.


Eine absolute gelungene Premiere für den Speyerer Bundesliga-Kämpfer bei
seinem ersten Veteranen-Turnier. „Es ist schon ein bisschen amüsant, mit
30 schon zu den ‚alten Herren‘ zu gehören. Aber es war ein super Turnier
– sehr gut organisiert trotz insgesamt 2500 Teilnehmenden in den
verschiedenen Alters- und Gewichtsklassen – und sportlich auf einem sehr
hohen Niveau, vergleichbar mit einem European Open bei den Aktiven. Der
Gewinner in meiner Gewichtsklasse war mehrfacher Medaillengewinner der
IJF World Tour“, erzählt Haettich.

Die erstmalige Teilnahme am Veteranentournier bot sich für Haettich an,
da seine Eltern gebürtig aus Paris stammen und dort eine Wohnung haben –
quasi ein Heimspiel also. Der positive Eindruck vom Turnier und der
persönliche Erfolg sprechen aber dafür, dass es nicht das letzte
Veteranen-Turnier des Speyers sein wird. „Die Turniere finden weltweit
statt, da ist immer die Frage, wie viel man bereit ist, zu zahlen um
dabei zu sein. Aber die nächste Europameisterschaft ist in Bordeaux – da
bin ich auf jeden Fall dabei“, kündigt Haettich an. Er will also auch in
Zukunft wieder unter den „alten Herren“ mitmischen, auch wenn die
Einordnung in diese Kategorie noch etwas gewöhnungsbedürftig ist.

Quelle: JSV Speyer

Zuletzt aktualisiert am 11. November 2025, 21:56

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden | >> Werbung schalten
    >> Medienservices | >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Shop.de

    INSERAT

  • INSERAT
    MRN-SHOP.de
    BEI REGIONALEN UNTERNEHMEN KAUFEN

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

    >> ALLE TOPMELDUNGEN

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    INSERAT
    Wasserspass in den Schwimmbädern
    des Rhein-Pfalz-Kreises

    Wasserspass im Rhein-Pfalz-Kreis

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

  • ALLE NEWS NACH DATUM

    November 2025
    M D M D F S S
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Nachrichten Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite | >> aktuellste Schlagzeilen | >>Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com