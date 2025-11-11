Speyer – Einbruch in Wohnhaus

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar – Unbekannte brachen im Zeitraum zwischen Samstagmorgen (08.11.2025, 08 Uhr) und Sonntagmorgen (09.11.2025, 08:30 Uhr) in ein Wohnhaus im Buchenweg ein. Sie stahlen ein Telefon und Spirituosen aus dem Haus und entkamen unerkannt.
Haben Sie im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen im Bereich Waldseer Straße/Erlenweg/Buchenweg gemacht?
Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.
Leider muss mit Beginn der „dunklen Jahreszeit“ auch dieses Jahr mit vermehrten Einbrüchen gerechnet werden. Daher beachten Sie folgende Tipps der Polizei, um sich vor einem Einbruch zu schützen:
– Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei
kurzer Abwesenheit.
– Wenn Sie Ihren Schlüssel verloren haben, wechseln Sie umgehend
den
Schließzylinder aus.
– Auch wenn Sie Haus und Wohnung nur kurz verlassen: Ziehen Sie
nicht nur die Tür ins Schloss, sondern schließen Sie immer, am
besten zweifach, ab.
– Deponieren Sie Ihren Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals
außerhalb Ihrer Räume: Ein Einbrecher kennt jedes Versteck!
– Rollläden sollten zur Nachtzeit geschlossen werden. Achten Sie
darauf, dass Ihre
Rollläden gegen Hochschieben gesichert sind.
– Gekippte Fenster können von Einbrechern leicht geöffnet werden.
Weitere Tipps wie sie sich vor Einbrechern schützen können, finden sie unter www.polizei-beratung.de .
Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Zuletzt aktualisiert am 11. November 2025, 21:28