Speyer – Dienstags-Markt ab 18. November auf dem Königplatz

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadtverwaltung Speyer informiert, dass der Dienstags-Markt aufgrund des Weihnachts- und Neujahrsmarktes ab dem 18. November 2025 auf dem Königsplatz stattfindet. Die Metzgerei Morgenstern wird vor Ort sein, der Stand der Familie Weiler geht in die Winterpause.

Zum 13. Januar 2026 kehrt der Dienstagsmarkt wieder an den gewohnten Standort in der Maximilianstraße vor der Alten Münze zurück.

Quelle: Stadt Speyer

Zuletzt aktualisiert am 11. November 2025, 00:17