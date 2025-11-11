Schifferstadt – Vortrag Planetary Health Diet – für den Planeten und für uns



Schifferstadt/Metropolregion Rhein-Neckar – Wie kann Ernährung aussehen, die sowohl unsere Gesundheit als auch die des Planeten schützt?

Diese Frage steht im Mittelpunkt des kostenfreien Vortrags „Planetary Health Diet –

für den Planeten und für uns“ am Dienstag, 25. November um 18 Uhr im Kleinen Kulturhaus

im Schifferstadter Stadtpark. Referentin ist Heike Rosmann. Sie ist Dozentin für Ernährungs-

und Verbraucherbildung an der Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-

Landau.

Bereits 2019 stellte die internationale EAT-Lancet Kommission die sogenannte Planetary

Health Diet vor – ein Ernährungskonzept, das aufzeigt, wie sich im Jahr 2050 rund zehn

Milliarden Menschen gesund und ressourcenschonend ernähren könnten. Auch die

Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) hat ihre Empfehlungen inzwischen an die

Anforderungen einer nachhaltigen und zukunftsfähigen Ernährung angepasst.

Der Vortrag zeigt auf, welche Veränderungen auf globaler und nationaler Ebene erforderlich

sind und wie jede und jeder Einzelne im Alltag zu einer gesunden und nachhaltigen

Ernährung beitragen kann.

Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, sich inspirieren zu lassen und mehr über die

Ernährung der Zukunft zu erfahren. Der Eintritt ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht

erforderlich.

Text und Grafik: Stadtverwaltung Schifferstadt

Zuletzt aktualisiert am 11. November 2025, 21:51