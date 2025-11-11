Schifferstadt – Gedenkstunde zum Volkstrauertag am 16. November 2025

Schifferstadt/Metropolregion Rhein-Neckar – Die jährliche Gedenkstunde für die Opfer der Weltkriege findet anlässlich des

Volkstrauertages am Sonntag, 16. November 2025 um 11.15 Uhr in der Trauerhalle auf dem

Waldfriedhof Schifferstadt statt.

Die Gedenkansprache von Herrn Pastoralreferent Schmith wird vom Männerchor Schifferstadt und Dagmar und Constantin Sold musikalisch umrahmt.

Hierzu ist die Bevölkerung herzlich eingeladen.

Quelle: Stadtverwaltung Schifferstadt

Zuletzt aktualisiert am 11. November 2025, 21:49