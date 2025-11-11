Rhein-Pfalz-Kreis – Tierseuchenverbund informiert zur Vogelgrippe H5N1 : Geflügel muss aufgestallt werden gewerbliche und Hobbyhaltung

Rhein-Pfalz-Kreis / Landkreise Germersheim / Südliche Weinstraße / Bad Dürkheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Da sich die aviäre Influenza des Subtyps H5N1, umgangssprachlich Vogelgrippe oder Geflügelpest genannt, ausbreitet, haben die Landkreise im Tierseuchenverbund Rheinpfalz (Landkreise Germersheim, Südliche Weinstraße, Bad Dürkheim und Rhein-Pfalz-Kreis) jeweils für ihren Kreis eine tierseuchenrechtliche Allgemeinverfügung zum Schutz gegen die Tierseuche erlassen. Die Verfügungen treten jeweils am Mittwoch, 12. November 2025, in Kraft. Gemäß dieser rechtlich bindenden Vorgaben wird die sogenannte Aufstallung von Geflügel (unter anderem Hühner, Truthühner, Perlhühner, Rebhühner, Fasane, Laufvögel, Wachteln, Enten, Gänse und Tauben) angeordnet.

Keine Vögel unter freiem Himmel halten

Die Verpflichtung zur Aufstallung gilt zunächst bis zum 30. November 2025. Aufstallung bedeutet, dass die Tiere ausschließlich entweder in einem geschlossenen Stall oder in einem gesicherten Auslauf zu halten sind. Gesicherter Auslauf bedeutet, dass er mindestens nach oben mit einer überstehenden, gegen Einträge gesicherten, dichten Abdeckung bedeckt ist, zum Beispiel einer undurchlässigen Folie oder einem Vlies, und der Auslauf zu den Seiten hin sicher gegen das Eindringen von Wildvögeln begrenzt ist, zum Beispiel mit einem Netz.

Keine Geflügelschauen

Außerdem ist die Durchführung von Geflügelbörsen und -märkten sowie Veranstaltungen ähnlicher Art, bei denen Geflügel zum Kauf oder zur Schau gestellt wird, bis auf weiteres untersagt.

Haltung ist beim Veterinäramt zu melden

Auch sind Geflügelhalterinnen und -halter, die ihrer Pflicht zur Meldung des gehaltenen Geflügels bislang nicht nachgekommen sind, aufgefordert, die Geflügelhaltung unverzüglich beim zuständigen Veterinäramt anzuzeigen.

Weitere Informationen auf den jeweiligen Webseiten:

Landkreis Bad Dürkheim: www.kreis-bad-duerkheim.de/vogelgrippe

Landkreis Germersheim: www.kreis-germersheim.de/tierseuchen

Landkreis Südliche Weinstraße: www.suedliche-weinstrasse.de/vogelgrippe

Landkreis Rhein-Pfalz-Kreis: www.rhein-pfalz-kreis.de/vogelgrippe

Kostenloses Online-Seminar

Geflügelhalterinnen und -halter können am Donnerstag, 13. November, am Online-Seminar „Geflügelpest auf dem Vormarsch – wo finde ich Informationen und was kann ich im Falle einer Aufstallung tun?“ vom Bildungs- und Wissenszentrum Boxberg teilnehmen. Es findet von 19 bis 21 Uhr statt, eine Anmeldung ist notwendig unter https://join.next.edudip.com/de/webinar/fokus-tierwohl-geflugelpest-auf-dem-vormarsch/2580642.

Zuletzt aktualisiert am 11. November 2025, 16:44