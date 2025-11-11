Rhein-Pfalz-Kreis – Shetlandpony ausgebüxt – Polizeibeamte auf den Spuren von Bonanza

Waldsee / Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar(ots) Zu einem nicht alltäglichen Einsatz kam es am Dienstagmorgen gegen 04:30 Uhr für zwei Polizeibeamte der Polizeiinspektion Schifferstadt.

Die Polizisten mussten kurzerhand in die Rolle von Cowboys schlüpfen und ein ausgebüxtes Shetlandpony einfangen. Eine Zeugin hatte zuvor ein freilaufendes Pferd im Bereich der K 13 gemeldet. Den Beamten gelang das Kunststück, ohne das jemand zu Schaden kam.

Die Besitzerin konnte das Pony wohlbehalten in Empfang nehmen und bedankte sich bei den Beamten für die Hilfe.

Zuletzt aktualisiert am 11. November 2025, 15:09