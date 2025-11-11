Neuhofen – Einbruch in Sporthalle – Hinweise gesucht



Neuhofen/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Montagabend (10.11.25) stellte ein Sportler in der Rehbachhalle Hebelspuren an zwei Außentüren fest.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand gelangen die unbekannten Personen in die Halle, entwendet wurde jedoch nichts. An den Türen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.000EUR. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 – 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) entgegen.

Quelle: Polizeidirektion Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 11. November 2025, 21:40