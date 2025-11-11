Mosbach – Glückliche Gesichter sind der Lohn



Mosbach/Metropolregion Rhein-Neckar – SAP-Teams setzten sich bei „Social Days“ in der Johannes-

Diakonie für Menschen mit Behinderung ein

Bei den diesjährigen „SAP Social Days“ haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Softwarekonzerns einmal

mehr gezeigt, wie wertvoll praktische Unterstützung und

gemeinsames Engagement sein können. An den Standorten Mosbach

und Schwarzach der Johannes-Diakonie packten SAP-Freiwillige für

den guten Zweck an

Im Wohnangebot Amselweg in Schwarzach stand die Fertigstellung

einer Unterstell-Hütte für ein Dreirad-Tandem auf dem Programm.

Acht Freiwillige unter Leitung von SAP-Teammanager Jürgen

Langhauser arbeiteten dort mit großem Einsatz und Teamgeist.

Einrichtungsleiter Thomas Körner war begeistert: „Es war

beeindruckend zu sehen, mit welcher Begeisterung und Sorgfalt das

Team ans Werk gegangen ist.“ Die SAP-Mitarbeitenden waren zum

ersten Mal bei der Johannes-Diakonie in Schwarzach aktiv.

Andernorts in Schwarzach waren dagegen gut bekannte SAP-

Freiwillige zugange: Zum elften Mal in Folge unterstützten 13

internationale SAP-Software-Experten das Sonderpädagogische

Bildungs- und Beratungszentrum Schwarzbach Schule. Mit Schulleiter

Steven Reres, seinem Team und einigen Schülerinnen und Schülern

wurden drei Projekte umgesetzt: Ein Holzzaun und eine Überdachung

am Fußballplatz wurden erneuert, der Verkehrsübungsplatz wieder

nutzbar gemacht und Umkleideräume in frischem Weiß gestrichen.

„Ohne diese tatkräftige Unterstützung wären viele dieser Vorhaben im

Schulalltag nicht realisierbar“, betont Steven Reres. „Die sichtbaren

Ergebnisse und die glücklichen Gesichter unserer Schülerinnen und

Schüler sind der beste Lohn für alle Beteiligten.“

Im Wohnangebot Haus Fuchs in Mosbach gestalteten SAP-Freiwillige

unter Leitung von Teammanager Mario Andy Müller zwei ehemalige

Abstellräume in wohnliche Aufenthaltsräume um. „Streichen gehört

sicher nicht zu euren Lieblingsaufgaben, aber ihr habt euch mit großer

Hingabe reingekniet“, lobt Tanja Bauer. „Die Räume wirken jetzt

äußerst einladend und bieten den Bewohnerinnen und Bewohnern

einen neuen Ort der Begegnung und Entspannung“, so das Fazit von

Einrichtungsleitung Thomas Hillebrand. Für das nächste Jahr ist

bereits die Instandsetzung einer Außenterrasse im Haus Fuchs mit

Verschönerungs- und Gartenarbeiten geplant.

Die „SAP Social Days“ in der Johannes-Diakonie zeigen Jahr für Jahr,

wie wertvoll praktische Hilfe und ehrenamtliches Engagement sind.

Die sichtbaren Ergebnisse – ob Unterstell-Hütte, frisch gestrichene

Wände oder neue Aufenthaltsräume – verbessern nicht nur den Alltag

von Menschen mit Behinderung vor Ort, sondern stärken auch die

Verbundenheit zwischen Unternehmen und sozialer Einrichtung.

Bild: Ein Ergebnis der „SAP Social Days“: ein neuer Unterstellplatz für das Dreirad-Tandem am Haus

Amselweg. Foto: Tanja Bauer

Quelle: Johannes Diakonie Mosbach

Zuletzt aktualisiert am 11. November 2025, 21:45