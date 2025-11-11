Mosbach – Glückliche Gesichter sind der Lohn

Mosbach/Metropolregion Rhein-Neckar – SAP-Teams setzten sich bei „Social Days“ in der Johannes-
Diakonie für Menschen mit Behinderung ein
Bei den diesjährigen „SAP Social Days“ haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Softwarekonzerns einmal
mehr gezeigt, wie wertvoll praktische Unterstützung und
gemeinsames Engagement sein können. An den Standorten Mosbach
und Schwarzach der Johannes-Diakonie packten SAP-Freiwillige für
den guten Zweck an
Im Wohnangebot Amselweg in Schwarzach stand die Fertigstellung
einer Unterstell-Hütte für ein Dreirad-Tandem auf dem Programm.
Acht Freiwillige unter Leitung von SAP-Teammanager Jürgen
Langhauser arbeiteten dort mit großem Einsatz und Teamgeist.
Einrichtungsleiter Thomas Körner war begeistert: „Es war
beeindruckend zu sehen, mit welcher Begeisterung und Sorgfalt das
Team ans Werk gegangen ist.“ Die SAP-Mitarbeitenden waren zum
ersten Mal bei der Johannes-Diakonie in Schwarzach aktiv.
Andernorts in Schwarzach waren dagegen gut bekannte SAP-
Freiwillige zugange: Zum elften Mal in Folge unterstützten 13
internationale SAP-Software-Experten das Sonderpädagogische
Bildungs- und Beratungszentrum Schwarzbach Schule. Mit Schulleiter
Steven Reres, seinem Team und einigen Schülerinnen und Schülern
wurden drei Projekte umgesetzt: Ein Holzzaun und eine Überdachung
am Fußballplatz wurden erneuert, der Verkehrsübungsplatz wieder
nutzbar gemacht und Umkleideräume in frischem Weiß gestrichen.
„Ohne diese tatkräftige Unterstützung wären viele dieser Vorhaben im
Schulalltag nicht realisierbar“, betont Steven Reres. „Die sichtbaren
Ergebnisse und die glücklichen Gesichter unserer Schülerinnen und
Schüler sind der beste Lohn für alle Beteiligten.“
Im Wohnangebot Haus Fuchs in Mosbach gestalteten SAP-Freiwillige
unter Leitung von Teammanager Mario Andy Müller zwei ehemalige
Abstellräume in wohnliche Aufenthaltsräume um. „Streichen gehört
sicher nicht zu euren Lieblingsaufgaben, aber ihr habt euch mit großer
Hingabe reingekniet“, lobt Tanja Bauer. „Die Räume wirken jetzt
äußerst einladend und bieten den Bewohnerinnen und Bewohnern
einen neuen Ort der Begegnung und Entspannung“, so das Fazit von
Einrichtungsleitung Thomas Hillebrand. Für das nächste Jahr ist
bereits die Instandsetzung einer Außenterrasse im Haus Fuchs mit
Verschönerungs- und Gartenarbeiten geplant.
Die „SAP Social Days“ in der Johannes-Diakonie zeigen Jahr für Jahr,
wie wertvoll praktische Hilfe und ehrenamtliches Engagement sind.
Die sichtbaren Ergebnisse – ob Unterstell-Hütte, frisch gestrichene
Wände oder neue Aufenthaltsräume – verbessern nicht nur den Alltag
von Menschen mit Behinderung vor Ort, sondern stärken auch die
Verbundenheit zwischen Unternehmen und sozialer Einrichtung.
Bild: Ein Ergebnis der „SAP Social Days“: ein neuer Unterstellplatz für das Dreirad-Tandem am Haus
Amselweg. Foto: Tanja Bauer
Quelle: Johannes Diakonie Mosbach
Zuletzt aktualisiert am 11. November 2025, 21:45