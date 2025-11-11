Mannheim – Zweitgrößte städtische Photovoltaik-Anlage geht auf dem Kraftwagenhof in Betrieb

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Auf dem Dach des historischen Kraftwagenhofs des Eigenbetriebs Stadtraumservice im Stadtteil Käfertal ist die derzeit zweitgrößte städtische Aufdach-Photovoltaikanlage Mannheims ans Netz gegangen. Die mit Unterstützung der Smart City Mannheim GmbH errichtete PV-Anlage ist rund 1.100 Quadratmeter groß und erzeugt mit einer Leistung von rund 245 Kilowattpeak (kWp) künftig jährlich etwa 250.000 Kilowattstunden Solarstrom – genug, um den durchschnittlichen Jahresbedarf von rund 80 Vier-Personen-Haushalten zu decken.

Der Kraftwagenhof, ein denkmalgeschütztes Backsteinensemble aus den späten 1920er-Jahren, beherbergt heute die Werkstätten und Teile der Abteilung Stadtreinigung des Eigenbetriebs Stadtraumservice Mannheim. In der Kfz-Werkstatt werden nahezu alle Fahrzeuge der Stadt Mannheim gewartet und repariert – darunter Müllfahrzeuge, Kehrmaschinen, Streufahrzeuge, Spezialfahrzeuge und Pkw. In der Behälterwerkstatt werden Container, Presscontainer, Altkleiderbehälter und Papierkörbe instandgesetzt. Zudem sind hier die manuelle und maschinelle Stadtreinigung sowie der Winterdienst angesiedelt.

„Wir freuen uns, dass es gelungen ist, das unter Denkmalschutz stehende Gebäude mit einer Photovoltaik-Anlage ausstatten zu können“, sagt Erste Bürgermeisterin Prof. Dr. Pretzell. „Die Anlage zeigt eindrucksvoll, dass Denkmalschutz und Klimaschutz Hand in Hand gehen können. Sie ist ein weiterer Meilenstein unserer städtischen Klimaschutzstrategie und ein starkes Signal für nachhaltige Stadtentwicklung.“

Die Installation auf dem Kraftwagenhof ist Teil der Mannheimer PV-Offensive, mit der die Stadt systematisch geeignete Dach- und Freiflächen für die Solarenergie erschließt. Ziel ist es, den gesamten Strombedarf der Stadtverwaltung – einschließlich Schulen und Eigenbetriebe – bilanziell aus erneuerbaren Energien zu decken.

Mit Unterstützung der Smart City Mannheim GmbH konnten bislang 48 Anlagen umgesetzt werden. Zusammen verfügen sie über eine installierte Leistung von rund 3.474 Kilowattpeak. Damit lassen sich rechnerisch etwa 1.158 Vierpersonenhaushalte mit Strom versorgen und jährlich rund 1.841 Tonnen CO₂ einsparen. Finanziert wird die PV-Offensive überwiegend aus dem Klimafonds der Stadt Mannheim.

Mit der Inbetriebnahme auf dem Kraftwagenhof stärkt Mannheim seine Rolle als Vorreiter bei der Nutzung erneuerbarer Energien weiter. In Kürze wird eine Freiflächen- PV-Anlage fertiggestellt. Außerdem ist die Installation einer PV-Anlage auf dem Kombibad Herzogenried vorgesehen.

Foto: Stadt Mannheim/Smart CIty GmbH.

