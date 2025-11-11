Mannheim – Vom stillen Kämmerlein an die Öffentlichkeit: Patente für Kreatives aus dem Handwerk – Kostenlose Erfinderberatung am 28. November

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Mit der Erfinderberatung bietet die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald ein kostenfreies Angebot für Existenzgründer und das Handwerk der Region an. Die Beratung findet im zweimonatigen Rhythmus in den Räumen der Handwerkskammer in Mannheim, B1, 1-2, statt. Der nächste Termin ist am Donnerstag, 20. November 2025, von 15:30 bis 17:30 Uhr anberaumt.

In 30 Minuten haben Interessierte während der persönlichen Kurzberatung die Gelegenheit, ihre Fragen zu stellen und erste Informationen einzuholen. Dazu stehen neben den Experten der Handwerkskammer auch erfahrene Patentanwälte zur Verfügung, die die Innovation realistisch einschätzen und sowohl zur Anmeldewürdigkeit als auch zu Rechtsfragen Auskunft geben können. Im Rahmen der kostenlosen Beratung können grundsätzliche Fragen zu gewerblichen Schutzrechten geklärt werden, aber auch für einen konkreten Fall die Anmeldestrategie, Verlauf des Erteilungsverfahrens oder der zu erwartende Zeit- und Kostenrahmen besprochen werden. Die Beratung hilft bei der Klärung, ob eine patentanwaltliche Tätigkeit wie beispielsweise für eine Anmeldung der Erfindung oder einen Lizenzvertrag in Anspruch genommen werden sollte. Die patentanwaltliche Tätigkeit selbst kann im Rahmen der unentgeltlichen Erfinderberatung der Handwerkskammer nicht erbracht werden.

„Gerade im Handwerk werden vielfach Ideen entwickelt, um beispielsweise Verfahrensabläufe zu optimieren oder um mögliche technische Probleme im Betrieb auszuräumen“, sagt Aaron Maier, technischer Berater der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald. „Viele Erfindungen werden jedoch nicht zum Patent angemeldet oder die Erfinder scheitern bei der Umsetzung, Vermarktung oder kommerziellen Nutzung ihrer Idee.“ Hierbei will das Beratungsangebot der Handwerkskammer unterstützen und einen Ersteinstieg ermöglichen.

Die Kurzgespräche werden vertraulich behandelt. Eine verbindliche Anmeldung ist erforderlich bei Carmen Eich-Romero, Telefon 0621 18002-153, E-Mail: wirtschaftsfoerderung@hwk-mannheim.de.

Weitere Informationen bei Aaron Maier, Technologieberatung der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald, Telefon 0621 18002-146, E-Mail: aaron.maier@hwk-mannheim.de.

Quelle: Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald

Zuletzt aktualisiert am 11. November 2025, 18:39