Ludwigshafen – Theater im Pfalzbau – Trotz Cyber-Angriff finden alle Vorstellungen wie vorgesehen statt

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Wie bereits berichtet können seit Donnerstag weder die Webseiten der Stadtverwaltung noch die Online-Services genutzt werden. Die Anzeichen, dass es sich bei dem Vorfall um einen Cyber-Angriff gehandelt haben könnte, haben sich verdichtet, so die Stadtverwaltung.

Auch Theater im Pfalzbau von Störung betroffen

Auch das Theater im Pfalzbau ist wegen der Störungen bei der Stadt aktuell weder online noch telefonisch erreichbar.

Wegen des städtischen Netzwerkausfalls ist das Theater im Pfalzbau bis auf Weiteres weder online noch telefonisch erreichbar. Die Theaterkasse hat zu den üblichen Öffnungszeiten geöffnet, allerdings ist der Vorverkauf für kommende Vorstellungen zurzeit nicht möglich und es können nur Reservierungen aufgenommen werden.

Alle Vorstellungen finden wie vorgesehen statt.

Für alle Vorstellungen gibt es noch Plätze an der Abendkasse, die eine Stunde vor Vorstellungsbeginn öffnet. Es ist im Moment nur Barzahlung möglich. Das Theater bittet um Verständnis dafür, dass es zu Beeinträchtigungen und längeren Wartezeiten kommen kann. Es wird empfohlen, rechtzeitig zu kommen. Besucher, die eine Reservierungsbestätigung mit Platzangabe erhalten haben, sollten diese bitte mitbringen.

Aktuelle Informationen finden Sie auf unseren Social-Media-Kanälen.

Zuletzt aktualisiert am 11. November 2025, 09:35