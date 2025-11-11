Ludwigshafen – Handball -Derby-Kracher in der Loschky-Halle – Unbesiegte MSG Niederfeld/Oggersheim empfängt Verfolger TV Edigheim

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Niederfeld/Oggersheim empfängt Verfolger TV Edigheim

Am kommenden Wochenende steht in der Bezirksliga das Spiel an, auf das viele Handballfans der Region seit Wochen warten: In der Loschky-Halle trifft die bislang ungeschlagene MSG Niederfeld/Oggersheim auf den Tabellenzweiten TV Edigheim. Es ist

das absolute Spitzenspiel – und gleichzeitig ein Derby, das an Emotionen kaum zu überbieten sein dürfte.

Die Gastgeber aus Niederfeld/Oggersheim gehen mit breiter Brust in die Partie. Nach einem perfekten Saisonstart mit bislang keiner Niederlage wollen sie auch im Derby ihre weiße Weste behalten. Doch mit dem TV Edigheim kommt ein Gegner, der in dieser Saison bisher nur eine Niederlage hinnehmen musste und sich in starker Verfassung präsentiert. Der TVE will den Spitzenreiter ärgern – und vielleicht sogar die Tabellenkonstellation noch einmal spannend machen.

Brisanz erhält das Duell auch durch das Wiedersehen mit alten Bekannten. Mit Torhüter Simon Boudgoust und Kreisläufer Marius Käß stehen zwei ehemalige Edigheimer nun im Kader der MSG und treffen erstmals auf ihren Ex-Verein. Beide kennen die Abläufe beim TVE ganz genau – und werden alles daransetzen, ihre neue Mannschaft im Derby zum Sieg

zu führen.

Doch auch der TV Edigheim hat allen Grund zu Selbstvertrauen. Das Team von Trainer Ralf Scheuer hat sich im Laufe der Saison immer weiter stabilisiert. Das Spielsystem greift, die Automatismen sitzen, und die mannschaftliche Geschlossenheit ist zu spüren. „Es ist beeindruckend, wie sich die Jungs entwickelt haben. Jeder kämpft für den anderen, und das merkt man besonders in den entscheidenden Phasen“, sagt Abteilungsleiter und Co-Trainer René Möckel, der sich auf eine volle Loschky-Halle freut.

Die Unterstützung der Edigheimer Fans war in den letzten Wochen außergewöhnlich, und auch im Derby wird wieder mit lautstarker Begleitung gerechnet. „Das ist schon beeindruckend, wie sie uns bisher gerade bei den Auswärtsspielen in Worms, Osthofen und Frankenthal begleitet haben – ganz abgesehen vom Heimspiel mit über 150 Zuschauern in der

Bezirksliga“, so Möckel weiter.

Mit Claudiu Tescula stellt der TVE zudem den aktuell gefährlichsten Werfer der Liga: 55 Tore in nur fünf Spielen sprechen für sich. Zusätzlich könnte Neuzugang Tayfun Tok, ehemals Pfalzligaspieler der TG Waldsee und TG Oggersheim, sein Debüt feiern. Ob er bereits am Wochenende zum Einsatz kommt, entscheidet Trainer Scheuer kurzfristig.

Lediglich Simon Bauer wird dem TVE aufgrund seiner Sperre noch fehlen.

Alles ist angerichtet für ein Derby, das Leidenschaft, Kampfgeist und Emotionen verspricht. Wenn der ungeschlagene Tabellenführer MSG Niederfeld/Oggersheim in der heimischen Loschky-Halle auf den Verfolger TV Edigheim trifft, steht die Bezirksliga für 60 Minuten Kopf. Hier geht es nicht nur um zwei Punkte – hier geht es um Prestige, Stolz und die

Vorherrschaft im Stadtduell.

Quelle: TV Edigheim Handball

Zuletzt aktualisiert am 11. November 2025, 08:27