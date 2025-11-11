Ludwigshafen – Grob verkehrswidriges Verhalten im Straßenverkehr – Führerschein sichergestellt



Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Polizeikräften fiel am späten Dienstagabend (10.11.2025) ein 22-jähriger Fahrer eines Audi A7 auf.

Der Mann beschleunigte sein Fahrzeug nach dem Anfahren an einer Ampel in der Lichtenbergerstraße mit hoher Geschwindigkeit in Fahrtrichtung Rheinuferstraße. Anschließend setzte er seine Fahrt mit hoher Geschwindigkeit über die Rheinuferstraße auf die Kurt-Schumacher-Brücke in Richtung Mannheim fort. Dabei erreichte er Geschwindigkeiten von über 130 km/h bei erlaubten 50 km/h und überholte sechs Fahrzeuge in riskanter Slalomfahrt.

Am Parkring, Ecke Bismarckstraße in Mannheim musste der Fahrer aufgrund einer roten Ampel anhalten und wurde anschließend kontrolliert. Die Polizeibeamten stellten den Führerschein des 22-Jährigen sicher und untersagten ihm die Weiterfahrt. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts auf ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen ermittelt

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz

Zuletzt aktualisiert am 11. November 2025, 21:35