Ludwigshafen – Einbruchsdiebstahl – Zeugen gesucht



Ludwigshafen/Metroporegion Rhein-Neckar – Am Dienstag (11.11.2025) kam es gegen 02:30 Uhr zu einem Einbruch in ein Café in der Marienstraße (Ecke Hartmannstraße). Zwei bislang unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zu den Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1: dunkle Daunenjacke, Kapuzenjacke, Handschuhe

Täter 2: helle Kappe, dunkle Daunenweste, Jogginganzug

Haben Sie den Vorfall beobachtet oder können sonstige Hinweise geben?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz

Zuletzt aktualisiert am 11. November 2025, 21:59