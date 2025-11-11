Ludwigshafen – Coaching oder Kostenfalle? So schützen Sie sich vor unseriösen Angeboten – Web-Seminar der Verbraucherzentrale

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Online-Coachings liegen im Trend – ob für mehr Selbstbewusstsein, eine bessere Work-Life-Balance oder erfüllte Beziehungen. Gerade rund um den Black Friday locken viele Anbieter mit vermeintlich attraktiven Rabatten. Doch welche Angebote sind ihr Geld wert? Und was können Verbraucher:innen tun, wenn das Coaching enttäuscht oder gar unseriös erscheint?

Im Web-Seminar klärt Julia Gerhards, Juristin bei der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz, über Chancen und Risiken auf. Sie erfahren, worauf Sie vor Vertragsabschluss achten sollten, wie Sie seriöse Anbieter erkennen und welche Rechte Sie haben, wenn Sie aus einem unbefriedigenden Coaching-Vertrag wieder herausmöchten. Außerdem erhalten Sie Einblicke in gängige Verkaufstricks der Branche – damit Sie informierte Entscheidungen treffen und sich vor teuren Fehlkäufen schützen können.

Das Web-Seminar findet am Montag, 24. November um 17 Uhr statt und dauert ca. 60 Minuten. Die Teilnahme ist kostenlos.

Anmeldung

Interessierte können sich unter www.verbraucherzentrale-rlp.de/webseminare-rlp an-melden. Fragen können bereits bei der Anmeldung oder im Live-Chat gestellt werden.

Für die Teilnahme werden ein Computer bzw. Laptop mit Internetzugang und ein Laut-sprecher benötigt. Ideal ist ein Kopfhörer. Als Browser sollte Firefox, Google Chrome oder Microsoft Edge verwendet werden.

Quelle: Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz

Zuletzt aktualisiert am 11. November 2025, 00:03