Landau – Klinik lädt am 20. November zu einem Themenabend rund um die Handgesundheit ein

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Klinik Landau lädt am Donnerstag, den 20. November 2025, um 18 Uhr in ihrer Cafeteria zum Vortrag ein: „Glücklich ist, wer in beiden Händen Blumen tragen kann – ein Themenabend
rund um die Hand“.
Frau Dr. med. univ. Mascha Trojer, Chefärztin der Abteilung für Unfall-,
Hand- und orthopädische Chirurgie und Sportmedizin, wird auf die Funktionsweise der Hand
eingehen, Symptome und Ursachen von Erkrankungen erläutern und Behandlungsmethoden
vorstellen. Im Anschluss an den Vortrag besteht Gelegenheit, Fragen zu stellen. Eine
Voranmeldung für die Teilnahme an der Veranstaltung ist nicht nötig, der Eintritt ist frei.
Die Hände sind die wichtigsten Werkzeuge des Menschen und täglich im Einsatz – es gibt
kaum eine Tätigkeit, bei der man nicht auf sie angewiesen ist. Kein anderer Körperteil ist so
beweglich, sensibel und gleichzeitig so belastbar. Die permanente Beanspruchung macht die
Hände allerdings auch anfällig für Schmerzen, Verletzungen oder altersbedingten Verschleiß.
Selbst kleine Veränderungen können zu erheblichen funktionellen Einschränkungen führen
und einen medizinischen Eingriff notwendig machen.
Bei Problemen mit den Händen ist das Klinikum Landau-Südliche Weinstraße mit seinen
Krankenhäusern in Landau und Bad Bergzabern die erste Anlaufstelle in der Region. Zum
Leistungsspektrum der Hand- und Mikrochirurgie gehören unter anderem die Behandlung von
Knochenbrüchen, Skidaumen, Sehnenverletzungen, schnellenden Fingern, Engstellen des
ersten Strecksehnenfaches, Arthrosen, Morbus Dupuytren sowie Fehlbildungen oder
Knochen- und Weichteiltumoren. Um Beschwerden oder Funktionsstörungen der Hand
nachhaltig zu beheben, deckt die Handchirurgie des Klinikums das gesamte
Behandlungsspektrum ab, inklusive Arthroskopien und Endoprothetik der Fingergelenke. Die
überwiegende Mehrheit der handchirurgischen Eingriffe erfolgt ambulant.
Bildbeschreibung:
Frau Dr. med. univ. Mascha Trojer, Chefärztin der Abteilung für Unfall-, Hand- und
orthopädischen Chirurgie und Sportmedizin am Klinikum Landau-Südliche Weinstraße
Quelle: Klinikum Landau-Südliche Weinstraße
Zuletzt aktualisiert am 11. November 2025, 22:02