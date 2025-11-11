Landau – Klinik lädt am 20. November zu einem Themenabend rund um die Handgesundheit ein



Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Klinik Landau lädt am Donnerstag, den 20. November 2025, um 18 Uhr in ihrer Cafeteria zum Vortrag ein: „Glücklich ist, wer in beiden Händen Blumen tragen kann – ein Themenabend

rund um die Hand“.

Frau Dr. med. univ. Mascha Trojer, Chefärztin der Abteilung für Unfall-,

Hand- und orthopädische Chirurgie und Sportmedizin, wird auf die Funktionsweise der Hand

eingehen, Symptome und Ursachen von Erkrankungen erläutern und Behandlungsmethoden

vorstellen. Im Anschluss an den Vortrag besteht Gelegenheit, Fragen zu stellen. Eine

Voranmeldung für die Teilnahme an der Veranstaltung ist nicht nötig, der Eintritt ist frei.

Die Hände sind die wichtigsten Werkzeuge des Menschen und täglich im Einsatz – es gibt

kaum eine Tätigkeit, bei der man nicht auf sie angewiesen ist. Kein anderer Körperteil ist so

beweglich, sensibel und gleichzeitig so belastbar. Die permanente Beanspruchung macht die

Hände allerdings auch anfällig für Schmerzen, Verletzungen oder altersbedingten Verschleiß.

Selbst kleine Veränderungen können zu erheblichen funktionellen Einschränkungen führen

und einen medizinischen Eingriff notwendig machen.

Bei Problemen mit den Händen ist das Klinikum Landau-Südliche Weinstraße mit seinen

Krankenhäusern in Landau und Bad Bergzabern die erste Anlaufstelle in der Region. Zum

Leistungsspektrum der Hand- und Mikrochirurgie gehören unter anderem die Behandlung von

Knochenbrüchen, Skidaumen, Sehnenverletzungen, schnellenden Fingern, Engstellen des

ersten Strecksehnenfaches, Arthrosen, Morbus Dupuytren sowie Fehlbildungen oder

Knochen- und Weichteiltumoren. Um Beschwerden oder Funktionsstörungen der Hand

nachhaltig zu beheben, deckt die Handchirurgie des Klinikums das gesamte

Behandlungsspektrum ab, inklusive Arthroskopien und Endoprothetik der Fingergelenke. Die

überwiegende Mehrheit der handchirurgischen Eingriffe erfolgt ambulant.

Bildbeschreibung:

Frau Dr. med. univ. Mascha Trojer, Chefärztin der Abteilung für Unfall-, Hand- und

orthopädischen Chirurgie und Sportmedizin am Klinikum Landau-Südliche Weinstraße

Quelle: Klinikum Landau-Südliche Weinstraße

Zuletzt aktualisiert am 11. November 2025, 22:02