Ladenburg – Gedenkfeier zum Volkstrauertag

Ladenburg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadt Ladenburg lädt gemeinsam mit dem Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge anlässlich des Volkstrauertages am Sonntag, dem 16. November 2025, um 11:15 Uhr in die Kapelle des Friedhofes zu einer Gedenkstunde an die Opfer von Krieg und Gewalt ein.Neben der Ansprache durch Bürgermeister Stefan Schmutz wird die Veranstaltung durch eine Schülerin der Jahrgangsstufe 2 des Carl-Benz-Gymnasiums mitgestaltet. Die Stadtkapelle Ladenburg und der Männerchor vom Gesangsverein Liederkranz Ladenburg übernehmen die musikalische Umrahmung.
Quelle: Stadt Ladenburg
Zuletzt aktualisiert am 11. November 2025, 19:05