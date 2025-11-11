Hoffenheim – Glasfaserausbau! Einschränkungen in der Ortsdurchfahrt

Hoffenheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Im Rahmen des Glasfaserausbaus müssen entlang der Ortsdurchfahrt (B 45) in Hoffenheim Arbeiten im Gehweg- und teilweise im Straßenbereich durchgeführt werden. Es werden mehrere Bauabschnitte mit Ampelregelung eingerichtet, wodurch es zu Einschränkungen kommen kann.Die ersten drei Bauabschnitte beginnen am 17.11.2025 und dauern voraussichtlich 3 Wochen.
Nach Information der SWEG entfallen für diesen Zeitraum auf der Linie 762 folgende Haltestellen:
• Ottelsbergstraße
• Am Ring
• Heiligwaldstraße
• Friedhofstraße
• Oberer Friedhof
• Falkenstraße
• Sperberstraße
• Waibstadter Straße
Fahrgäste werden gebeten, alternativ die Haltestelle „Sinsheimer Straße“ zu nutzen.
Die weiteren Bauabschnitte erfolgen voraussichtlich erst Anfang des kommenden Jahres, da witterungsbedingt keine Asphaltarbeiten möglich sind. Einschränkungen im Busverkehr sind dann nicht mehr zu erwarten.
Quelle: Stadt Hoffenheim
Zuletzt aktualisiert am 11. November 2025, 18:59