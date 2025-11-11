Heidelberg – Wie geht’s weiter nach der vierten Klasse? Der Heidelberger Schulwegweiser für 2026 ist online

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Eltern von Schülerinnen und Schülern der vierten Klassen stehen im Frühjahr 2026 vor der Entscheidung, eine weiterführende Schule für ihr Kind auszuwählen. Dafür stehen in Heidelberg viele Türen offen, denn die Stadt bietet ein breites Spektrum an Schulen mit unterschiedlichen Schwerpunkten und Profilen. Einen kompakten Überblick über das vielfältige Angebot der mehr als 30 weiterführenden und beruflichen Schulen, über Sprachenfolgen und die Möglichkeiten der Ganztagsbetreuung bietet der digitale Schulwegweiser der Stadt Heidelberg. Er ist jetzt in einer aktualisierten digitalen Version auf der Internetseite der Stadt Heidelberg unter www.heidelberg.de/schulwegweiser zu finden.

Der Wegweiser ist ein ergänzender städtischer Service zu den Informationsangeboten der einzelnen Schulen. Er gibt eine erste Orientierung in der vielfältigen Schullandschaft Heidelbergs und informiert über spezifische Profile und Angebote, über Ansprechpersonen und wichtige Termine wie beispielsweise die Informationstage oder Anmeldetermine an den Schulen. Auch Förder- und Ferienangebote sind hier zu finden. Ein Link zum Bildungsnavigator des Landes zeigt mögliche Bildungswege innerhalb des Schulsystems in Baden-Württemberg.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 11. November 2025, 00:27