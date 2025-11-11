Heidelberg – Verrückte Wissenschaft

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) -Warum fährt ein Fahrrad stabiler, wenn es schnell ist, wie wird eine Rakete gebaut, was hat Nagellack mit dem Regenbogen zu tun? Diese und andere Fragen sollten nach diesem Kurs mit der Dipl. Physikerin Sylvia Zinser geklärt sein. Mit einfachen Mitteln können Kinder von 8 bis 10 Jahren am Samstag, 22. November von 10 bis 13 Uhr verblüffende Alltags-Physik kennen- und verstehen lernen, neue Fragen stellen und mit viel Spaß experimentell lösen.
Eine Anmeldung bei der Volkshochschule ist bis 18. November unter 06221 / 911911 oder auf www.vhs-hd.de möglich.
vhs Heidelberg, Bergheimer Str. 76, 69115 Heidelberg
Quelle: Volkshochschule Heidelberg
Zuletzt aktualisiert am 11. November 2025, 18:31